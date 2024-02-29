　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

納瓦尼葬禮訂3／1舉行　遺孀憂俄國警方逮捕參加者

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）猝逝，民眾獻花哀悼。（圖／路透）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）猝逝，民眾紛紛獻花哀悼。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的盟友今天表示，納瓦尼的葬禮預計3月1日在莫斯科南部一座教堂公開舉行。

法新社報導，納瓦尼在北極監獄過世超過1週後，俄國當局24日終於將納瓦尼的遺體交還其母。納瓦尼盟友表示，俄國政府企圖阻止家屬為納瓦尼舉行公開葬禮。

他們今天在社群平台X發文說：「亞歷塞依（納瓦尼）的喪禮，訂於3月1日下午2時在瑪麗諾區（Maryino）的『聖母撫慰我的悲傷』（Mother of God Quench My Sorrows）教堂舉行。請提前到場。」

他們表示，納瓦尼將下葬於附近的波瑞索夫（Borisov）墓園。

納瓦尼遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）表示，她擔心丈夫葬禮可能會因為政府的逮捕行動而中斷。她告訴歐洲議會（European Parliament）：「我不確定葬禮能否和平地進行，或者警察是否會逮捕前來和我丈夫道別的人。」

納瓦尼的團隊透露，由於克里姆林宮擔心公開的葬禮可能會演變為群眾支持納瓦尼的運動，因此難以覓得願意主持葬禮儀式的教堂。

至於葬禮的細節，以及多少人獲准參加，目前還不清楚，俄國官員也未對此做出立即回應。

路透社報導，俄國當局如何管控參加葬禮的群眾，目前還不清楚。

但從過去納瓦尼支持者的集會來判斷，俄國當局這次可能在葬禮現場部署大批警力，並將依示威抗議法規， 驅散任何當局視為類似政治示威的活動。

▼俄羅斯36城市16、17日舉行納瓦尼紀念活動，結果超過400人被逮捕。（圖／路透）

▲▼俄羅斯36城市舉行納瓦尼紀念活動，超過400人被逮捕。（圖／路透）

▲▼俄羅斯36城市舉行納瓦尼紀念活動，超過400人被逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯36城市舉行納瓦尼紀念活動，超過400人被逮捕。（圖／路透）

▲▼俄羅斯36城市舉行納瓦尼紀念活動，超過400人被逮捕。（圖／路透）

 
ET快訊
日本百萬YouTuber「拿刀刺進女友胸口」！
孫安佐二度發文！「打疫苗誘發癌症、血栓、心梗」
獎項被撤銷　黃國昌回擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

香格里拉對話演說　菲律賓總統：台海和平穩定必須是優先要務

日本政府出手干預匯市！5周砸「近9.8兆日圓」支撐匯價

孫安佐泰國呼麻闖民宅露下體　屋主報警逮人！雙方和解了

快訊／德國爆「隨機殺人」多人受傷　男子一刀刺進警察脖子

美英空襲葉門　叛軍媒體曝光：至少16死35傷

俄軍「多戰線」全面進攻烏克蘭　俄防長：今年已奪880平方公里土地

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1公斤黃金」　IG偷偷關閉

嫩媽搭車遭下藥性侵！喝下「司機給的飲料」被迷昏　流血躺路邊

男性騷混血少女「耳邊低語想壞壞」　少女爸爆氣一拳重擊殺了他

殺人犯被關進監牢！他深夜獸性大發　扒光同寢獄友「強壓硬上」

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

重機騎士停紅燈被名車撞　男乘客拿刀開嗆：來互X啊

#西寧國宅 將拆除「 #猛鬼大樓 」走入歷史

香格里拉對話演說　菲律賓總統：台海和平穩定必須是優先要務

日本政府出手干預匯市！5周砸「近9.8兆日圓」支撐匯價

孫安佐泰國呼麻闖民宅露下體　屋主報警逮人！雙方和解了

快訊／德國爆「隨機殺人」多人受傷　男子一刀刺進警察脖子

美英空襲葉門　叛軍媒體曝光：至少16死35傷

俄軍「多戰線」全面進攻烏克蘭　俄防長：今年已奪880平方公里土地

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1公斤黃金」　IG偷偷關閉

嫩媽搭車遭下藥性侵！喝下「司機給的飲料」被迷昏　流血躺路邊

男性騷混血少女「耳邊低語想壞壞」　少女爸爆氣一拳重擊殺了他

殺人犯被關進監牢！他深夜獸性大發　扒光同寢獄友「強壓硬上」

迷因貓Cala當天使了！4月唱I Go Meow才爆紅　飼主悲曝死訊

袋棍球校際聯賽邁向第7屆　盼加強風氣放眼洛杉磯奧運

好市多「推車大盜」趁結完帳下手！她1招反制　角落尋回整車商品

中華電信股東會拍板配發4.758元股息　配發金額369億

北藝大校長開箱「超豪華校長室」　學生留言百則報修反諷

健檢紅字變好多！「5個中肯建議」讓你往健康路上邁進

快訊／花蓮01:10發生規模5.5極淺層地震　震源深度僅13公里

暴雪動畫資深總監陳璿解密《地心之戰》花絮：沒參考布萊德彼特

快訊／凌晨1：10分地震！台北明顯有感　14縣市預估震度3級以上

碳費政策只有棍子沒有紅蘿蔔　配套措施才是關鍵！

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

國際熱門新聞

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

孫安佐泰呼麻闖民宅露下體　屋主報警雙方和解

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

即／德國爆「隨機殺人」　男子一刀刺進警察脖子

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

印度嫩媽搭車遭下藥性侵　流血躺路邊

美英空襲葉門　叛軍媒體曝：至少16死

日本財務省認干預匯市　過去5周砸近9.8兆日圓

俄軍全面攻烏 奪880平方公里土地

香格里拉論壇　菲總統籲台海必須穩定

夫妻「富唱富隨」爽中20億刮刮樂：多做善事

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

工人「捲入攪拌機」1手2腿絞斷　搶救不治

更多熱門

相關新聞

俄媒：已故反對派領袖納瓦尼的律師短暫被捕　已獲釋

俄媒：已故反對派領袖納瓦尼的律師短暫被捕　已獲釋

俄羅斯新聞媒體報導，已故反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的律師杜布科夫（Vasily Dubkov）在莫斯科被短暫逮捕後已獲釋。

俄媒：已故反對派領袖納瓦尼的律師被捕

俄媒：已故反對派領袖納瓦尼的律師被捕

金正恩沒能力開戰！南韓譏：偵察衛星在空轉

金正恩沒能力開戰！南韓譏：偵察衛星在空轉

美援烏軍M1戰車被俄軍擊毀　畫面曝

美援烏軍M1戰車被俄軍擊毀　畫面曝

戰爭引爆俄逃亡潮！5700俄人向南韓申請庇護

戰爭引爆俄逃亡潮！5700俄人向南韓申請庇護

關鍵字：

俄國俄羅斯納瓦尼

讀者迴響

熱門新聞

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

孫安佐被爆在普吉島醫院三進三出

孫安佐出事後二度發文！

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕

日本百萬YouTuber「拿刀刺進女友胸口」

即／網飛無預警上架《哥吉拉-1.0》　粉絲嗨翻

明起變天！「馬力斯」餘威讓梅雨鋒面更猛　豪雨周日灌全台

孫安佐泰呼麻闖民宅露下體　屋主報警雙方和解

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

更多

最夯影音

更多

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面