德州「脫美」呼聲再起　為邊境移民危機槓上華府

▲美國德州「脫美」呼聲再起。（圖／路透）

文／中央社

美國德克薩斯州大約200年前曾是一個獨立國家，有一小群人如今希望德州恢復獨立地位，支持脫離美國，他們稱為「脫美」（Texit）。

法新社報導，這樣戲劇性的提議多少是受英國「脫歐」（Brexit）啟發，而其倡議者主張這將有助解決混亂的邊境移民危機，還有德州與華府爭奪和墨西哥接壤邊界控制權的爭執。

德克薩斯民族主義運動（Texas Nationalist Movement）領導人米勒（Daniel Miller）告訴法新社：「我們知道在德州，確保邊境安全、擁有合理移民制度唯一的辦法就是效法全世界其他200個國家，並成為一個自治的獨立國家。」

德州在19世紀其實是墨西哥的一部分，但在稱為「德克薩斯革命」（Texas Revolution）的獨立戰爭之後，於1836年獲得主權地位，短短9年後，便加入美國成為第28州。

美國民眾準備在今年11月總統大選投票，最可能是在現任總統拜登（Joe Biden）及前總統川普（Donald Trump）之間二選一。同時，德州獨立運動希望州議會通過法律，允許舉行脫離美國的公投。

然而，美國憲法沒有准許各州這麼做的條文。事實上，德州等南方州1861年脫離聯邦，導致美國史上最血腥的衝突南北戰爭（Civil War）爆發。

此外，「新聞週刊」（Newsweek）本月民調發現，仍有67%德州民眾希望德州依然是美國的一部分。

▼德州在邊境沿線設置帶刺鐵絲網，宣稱有權自衛對付移民入侵。（圖／路透，下同）