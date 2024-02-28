加薩空投物資「誤丟海中央」　數百人沙灘上爭糧！搶破頭影片曝光

▲數百人聚集在加薩海岸爭搶口糧、醫療用品等人道救援物資。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國總統拜登26日宣稱，若哈瑪斯釋放人質，以色列同意在穆斯林齋月期間停火，但哈瑪斯與以色列的聲明都淡化了達成談判的可能性。約旦等國的飛機27日連續第二天在加薩沿岸空投人道援助物資，數百人在沙灘上爭先恐後地搶奪物資，其中一次空投誤落在海上，有民眾划著小船取回，但一上岸就被包圍爭搶。

▲約旦與法國等國26至27日在加薩走廊多地空投物資，海灘上許多人在等待領取救援糧食。（圖／路透）

綜合紐約時報、CNN報導，繼26日約旦與法國在加薩多個地點空投口糧餐包與醫療用品等人道援助物資之後，約旦軍方表示，27日來自阿拉伯聯合大公國與埃及的飛機也加入了加薩沿岸的空投行動。相較於陸路運送，空投物資效率低、成本高，且在衝突區域飛行風險高，因此救援組織通常將空投視為最後手段。

▲空投物資效率低，難解決加薩日益嚴重的人道主義危機。（圖／路透）

報導指出，約旦軍方與法國26日合作進行了4波空中物資投放，其中一次似乎未能命中目標，誤將包裹投在離岸不遠的海面上，迫切需要食物的巴勒斯坦人划著小船或游泳，穿越波濤洶湧的水域想取回物資，海灘上的人圍觀著，等他們一上岸就爭先恐後地去搶。

CNN還指出，數百人擠在海灘上等著救援物資從天而降，一些男性手持鞭子或棍棒驅離人群，因為糧食包不夠分給每個人，對他們而言，這是攸關生存的爭鬥。紐時引述法國外交部稱，26日約旦與法國一共投放2噸多的食品與醫療用品，數量遠低於一輛卡車可載運的物資，更難以滿足200多萬加薩居民所需。

▲加薩南部城市拉法（Rafah）的難民營，孩童排隊等待領取免費食物。（圖／路透）

不幸的是，據聯合國統計，2月份運抵加薩的人道援助物資較上月減少了50％，原因包含以色列的軍事行動與加薩內部社會秩序的崩潰。加薩北部上周發生物資卡車遭強劫與襲擊事件，世界糧食計劃署宣布暫停向北部運糧。加薩市一名母親向CNN表示，她沒有食物餵養孩子，已經到了只能吃樹葉果腹的地步。

▲拉法難民營的婦女拿著鍋子排隊。（圖／路透）

聯合國食物權問題特別報告員法赫里（Michael Fakhri）表示，以色列蓄意讓巴勒斯坦人挨餓，而拒絕提供食物是戰爭罪，構成「種族滅絕」，以色列全國都應該對戰爭罪負責。他指責以色列故意阻擋人道主義援助的通道，或故意摧毀加薩的小型漁船、溫室和果園，「除了不讓人們獲得食物之外，沒有任何理由」。