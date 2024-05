吐瓦魯新政府聲明「重申與台邦誼」　優先強化雙邊關係

▲我國友邦、太平洋島國吐瓦魯。圖為紐西蘭C-130戰機俯視該國主要島嶼富那富提(Funafuti)(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

我國友邦吐瓦魯28日發布最新聲明,列出新政府上任後的21項優先政策,其中包括強化與台灣的友邦情誼與關係,「新政府希望重申對於吐瓦魯與中華民國台灣之間,長期、持久及特殊關係的承諾,也打算重新評估各種選項,以強化及提升更持久的互利關係。」

吐瓦魯議員柯飛(Simon Kofe)也在社群平台X轉發新政府聲明,並且特地寫道,「很高興分享政府的優先要務聲明。我們區域合作夥伴特別感興趣的,就是(吐瓦魯)重申我們與台灣的關係。」

▲戴斐立26日正式確認當選新總理。(圖/翻攝自X)



吐瓦魯1月26日展開國會大選,新出爐國會則於2月開議、選出下一屆新總理,儘管議程一度因為巨浪侵襲而延宕,最終仍於2月26日正式確認,由前檢察總長戴斐立(Feleti Teo)擔任新總理。我國駐吐瓦魯大使也透露,他已獲新總理承諾,保證在其任內台吐關係將會「堅若磐石」。

吐瓦魯是一個人口約1.12萬的太平洋島國,也是台灣僅剩的3個太平洋友邦之一。在南太平洋的地緣政治角力中,政府更迭更受到台灣、中國、美國及澳洲的密切關注。

Pleased to share the government's statement of priorities. Of particular interest to our partners in the region is the reaffirmation of our relations with Taiwan and our position on the Falepili Treaty with Australia. pic.twitter.com/MEtR0NDi0s