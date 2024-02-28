吐瓦魯新政府聲明「重申與台邦誼」　優先強化雙邊關係

▲我國友邦、太平洋島國吐瓦魯。圖為紐西蘭C-130戰機俯視該國主要島嶼富那富提（Funafuti）（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

我國友邦吐瓦魯28日發布最新聲明，列出新政府上任後的21項優先政策，其中包括強化與台灣的友邦情誼與關係，「新政府希望重申對於吐瓦魯與中華民國台灣之間，長期、持久及特殊關係的承諾，也打算重新評估各種選項，以強化及提升更持久的互利關係。」

吐瓦魯議員柯飛（Simon Kofe）也在社群平台X轉發新政府聲明，並且特地寫道，「很高興分享政府的優先要務聲明。我們區域合作夥伴特別感興趣的，就是（吐瓦魯）重申我們與台灣的關係。」

▲戴斐立26日正式確認當選新總理。（圖／翻攝自X）



吐瓦魯1月26日展開國會大選，新出爐國會則於2月開議、選出下一屆新總理，儘管議程一度因為巨浪侵襲而延宕，最終仍於2月26日正式確認，由前檢察總長戴斐立（Feleti Teo）擔任新總理。我國駐吐瓦魯大使也透露，他已獲新總理承諾，保證在其任內台吐關係將會「堅若磐石」。

吐瓦魯是一個人口約1.12萬的太平洋島國，也是台灣僅剩的3個太平洋友邦之一。在南太平洋的地緣政治角力中，政府更迭更受到台灣、中國、美國及澳洲的密切關注。