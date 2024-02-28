　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

極樂監獄！美女緩刑官「被假釋犯搞大肚」　她跟男囚激戰一半慘了

▲▼監獄，鐵籠，出獄，受刑人，法律，更生人。（圖／視覺中國）

▲美國肯塔基州屢傳獄警與囚犯發生不當性行為。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國肯塔基州（Kentucky）監獄懲教體系爆出大醜聞，根據內部調查文件，在16個月的時間裡，該州至少30名獄警或官員與囚犯發生不當性關係，其中一名女獄警在激情時刻被當場抓包，另一名女性緩刑官甚至懷上假釋犯的孩子。

當地媒體《先驅領袖報》（The Herald-Leader）與州政府長期抗爭後，獲得截至2023年11月的大量內部報告，讓民眾得以窺見監獄內部不當行為。

2023年，歐文斯伯勒（Owensboro）一名女緩刑官懷上了假釋罪犯的孩子。2022年，小桑迪懲教綜合大樓（Sandy Correctional Complex）一名女獄警被開除，因為她在數小時內與囚犯在宿舍不同地方見面高達25次。

▲▼美國肯塔基州獄警福克斯（Trista Fox）與囚犯做愛，面臨第三級性侵罪名指控。（圖／翻攝克里坦登郡立監獄）

▲福克斯面臨第三級性侵罪名指控。（圖／翻攝克里坦登郡立監獄）

2022年12月，肯塔基州監獄（Kentucky State Penitentiary）39歲獄警福克斯（Trista Fox）被同事撞見，正在與一名囚犯做愛，之後面臨第三級性侵罪名指控。另一名女獄警被質問「與囚犯是什麼關係」之後離職，她向調查人員坦言，自己面對囚犯求愛時，相當容易動搖。與她發生關係的囚犯則說，「我只是活在當下。」

除了性方面的不當行為，內部文件也指出，肯塔基州高達14名監獄人員代替囚犯獲取毒品或違禁品，有時是無償的，有時甚至是收錢辦事。

在140名接受調查的監獄員工中，62人離職或遭開除，其他人收到警告或被要求接受額外培訓。獄方官員喬丹（Scott Jordan）表示，「我們以相同方式處理每一項舉報，不論是違禁品、情感關係或者其他事情。事實是，如果我們不以非常激進的方式處理這些情況，（案件）數字就不會只是現在這個樣子。」

《紐約郵報》指出，美國獄警與囚犯發生性行為的案例近年激增，全國各地都有相關案件被起訴處理。東肯塔基大學法學院副教授謝普特（Judah Schept）指出，監獄的工作環境充滿挑戰，由於全美各地長期缺乏人力，經常必須加班、超時工作，往往導致被孤立或不受賞識的感覺，可能進一步導致問題。

ET快訊
快訊／77萬股民嗨翻！　00919配息創新高
行人地獄更嚴重！　重罰後死亡人數飆升2倍
台灣20萬瑞士團慘被丟包10小時　業者道歉：每人退1萬元
獨／員工做到吐血！公司不給病假　還在住院就解雇
20萬遊瑞士「司機被抓走」　台灣團慘丟包！路邊流浪10小時
白冰冰錄影到一半　突然爆哭：我現在是孤兒
快訊／正妹身高沒160當不了消防員　憲法法庭判違憲
快訊／張學友現身了！「擊拳、握手」粉絲全嗨翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首爾地鐵冷氣溫度喬不定！？　逾半投訴與冷暖氣有關　

深夜搭計程車「向司機開槍」勒索！　日本警方成功逮捕通緝犯

南韓2024統一白皮書：去年南北韓「貿易額」首度歸零

親兄弟「共享愛妻」！一妻二夫狂生10孩　3人行從不吃醋

美防長關切解放軍挑釁台海　重申台海和平穩定重要性

柬國孕妻離奇亡　韓男繳25張保單！狂領「100億韓元保險金」判無罪

20歲正妹留學生魂斷新加坡！父疑案情不單純　男友驚吐她遭家暴

停車場活春宮！泰男女「初見面3分鐘」當眾激戰　她瘋狂嬌喘被拍

調查出爐！「大馬軍機相撞墜毀」10人全罹難　直升機偏離航線引災

上課偷摸私密處！小學生目睹男師教室猥褻女同學　受害者多達8女

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

準爸媽餵性別揭曉蛋糕　阿金一口吞連渣也看嘸

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

首爾地鐵冷氣溫度喬不定！？　逾半投訴與冷暖氣有關　

深夜搭計程車「向司機開槍」勒索！　日本警方成功逮捕通緝犯

南韓2024統一白皮書：去年南北韓「貿易額」首度歸零

親兄弟「共享愛妻」！一妻二夫狂生10孩　3人行從不吃醋

美防長關切解放軍挑釁台海　重申台海和平穩定重要性

柬國孕妻離奇亡　韓男繳25張保單！狂領「100億韓元保險金」判無罪

20歲正妹留學生魂斷新加坡！父疑案情不單純　男友驚吐她遭家暴

停車場活春宮！泰男女「初見面3分鐘」當眾激戰　她瘋狂嬌喘被拍

調查出爐！「大馬軍機相撞墜毀」10人全罹難　直升機偏離航線引災

上課偷摸私密處！小學生目睹男師教室猥褻女同學　受害者多達8女

玉山盃／19支美日職球隊聚焦　蕭齊、林鉑濬飆破150公里

首爾地鐵冷氣溫度喬不定！？　逾半投訴與冷暖氣有關　

男大生雙腳泡乾冰詐保4126萬！截肢成殘判刑2年　同學出鬼點判6年

《西貢小姐》來了！喊話「世界皇后」妮妃雅駕臨　 讚台灣：真的好安全

中捷高中生明出院　「盾牌+棍」未被採用...父提「愛心爸爸」構想

深夜搭計程車「向司機開槍」勒索！　日本警方成功逮捕通緝犯

南韓2024統一白皮書：去年南北韓「貿易額」首度歸零

旅遊業悲觀看赴陸禁團令「4年內不會解」　指台灣政府是關鍵

親兄弟「共享愛妻」！一妻二夫狂生10孩　3人行從不吃醋

2024卸妝新品10款推薦！水、油、霜質地通通有　卸出清爽美肌

黑熊Ｌ型坐姿泡冷泉 抬頭望天空思考熊生

國際熱門新聞

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

男護士助理「性侵8旬失智嬤」　過程全被拍

偷拉屎不敢認！父塞辣椒入口懲罰噎死4歲兒

日男被特快列車撞飛亡！身體彈飛撞斷女高中生膝蓋

南韓釜山超市嚴重爆炸　點燃數百罐瓦斯！

爸衝回火場救不活4歲兒　同葬1副棺材永遠相擁

YouTube前執行長19歲兒「吸毒吸到死」

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

京都暴雨後1.3m「變種怪魚」現身！

快訊／川普封口費案34罪名全成立　最重恐判4年徒刑

最強高中生　231大學砸4.8億獎金搶人

川普最重被關4年　喊冤：被操縱的審判

更多熱門

相關新聞

德州野火失控！核工廠急關　牛隻倉皇奔逃

德州野火失控！核工廠急關　牛隻倉皇奔逃

美國德州近來出現4起野火，燃燒總面積逼近30萬英畝（約4.3個台北市大），州長艾波特（Greg Abbott）針對州內60個郡發布災難聲明（disaster declaration）。由於火勢仍在迅速蔓延，位於當地的潘泰克斯核子工廠也宣布暫時關閉。

拜登喊下周停火　以色列、哈瑪斯態度保留

拜登喊下周停火　以色列、哈瑪斯態度保留

台裔蘇維思獲任命美國「勞工部長」

台裔蘇維思獲任命美國「勞工部長」

美海岸防衛隊破獲近5噸古柯鹼！　黑市值逾45億元

美海岸防衛隊破獲近5噸古柯鹼！　黑市值逾45億元

拜登警告以色列：國際社會對進攻加薩的支持正在減少

拜登警告以色列：國際社會對進攻加薩的支持正在減少

關鍵字：

北美要聞肯塔基州

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

奇葩走私！空姐直腸塞入1公斤黃金

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

雪碧曬激凸照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

三重細肩帶妹罵重機騎士！　BMW撞紅牌嗆互砍

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面