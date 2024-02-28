極樂監獄！美女緩刑官「被假釋犯搞大肚」　她跟男囚激戰一半慘了

▲美國肯塔基州屢傳獄警與囚犯發生不當性行為。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國肯塔基州（Kentucky）監獄懲教體系爆出大醜聞，根據內部調查文件，在16個月的時間裡，該州至少30名獄警或官員與囚犯發生不當性關係，其中一名女獄警在激情時刻被當場抓包，另一名女性緩刑官甚至懷上假釋犯的孩子。

當地媒體《先驅領袖報》（The Herald-Leader）與州政府長期抗爭後，獲得截至2023年11月的大量內部報告，讓民眾得以窺見監獄內部不當行為。

2023年，歐文斯伯勒（Owensboro）一名女緩刑官懷上了假釋罪犯的孩子。2022年，小桑迪懲教綜合大樓（Sandy Correctional Complex）一名女獄警被開除，因為她在數小時內與囚犯在宿舍不同地方見面高達25次。

▲福克斯面臨第三級性侵罪名指控。（圖／翻攝克里坦登郡立監獄）

2022年12月，肯塔基州監獄（Kentucky State Penitentiary）39歲獄警福克斯（Trista Fox）被同事撞見，正在與一名囚犯做愛，之後面臨第三級性侵罪名指控。另一名女獄警被質問「與囚犯是什麼關係」之後離職，她向調查人員坦言，自己面對囚犯求愛時，相當容易動搖。與她發生關係的囚犯則說，「我只是活在當下。」

除了性方面的不當行為，內部文件也指出，肯塔基州高達14名監獄人員代替囚犯獲取毒品或違禁品，有時是無償的，有時甚至是收錢辦事。

在140名接受調查的監獄員工中，62人離職或遭開除，其他人收到警告或被要求接受額外培訓。獄方官員喬丹（Scott Jordan）表示，「我們以相同方式處理每一項舉報，不論是違禁品、情感關係或者其他事情。事實是，如果我們不以非常激進的方式處理這些情況，（案件）數字就不會只是現在這個樣子。」

《紐約郵報》指出，美國獄警與囚犯發生性行為的案例近年激增，全國各地都有相關案件被起訴處理。東肯塔基大學法學院副教授謝普特（Judah Schept）指出，監獄的工作環境充滿挑戰，由於全美各地長期缺乏人力，經常必須加班、超時工作，往往導致被孤立或不受賞識的感覺，可能進一步導致問題。