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泰婦人不滿「摸陰道太用力」持刀捅老公　她見噴血當場下跪道歉

記者張寧倢／編譯

泰國東北部素林府（Surin）一名婦女25日持刀襲擊丈夫，原因是當時丈夫為表愛意而觸碰了她的陰道，但力道過猛，她半開玩笑地拿起一把刀子捅向丈夫，沒想到真的刺中對方肩膀，導致大量出血送醫，婦女當場下跪道歉。男子事後也未追究妻子責任，還說夫妻爭執是維持感情的必要條件。

▲▼泰國東北部素林府（Surin）一名婦女25日持刀襲擊丈夫。（圖／翻攝自Facebook／Ramita Singhasaree）

▲泰國婦女為了阻止老公觸摸私處，持刀捅向對方肩膀，事後下跪道歉。（圖／翻攝自Facebook／Ramita Singhasaree）

根據泰媒The Thaiger報導，泰國39歲婦女蘇坎雅（Sukanya “Geum” Manyuen）25日上午11時左右持刀刺傷59歲丈夫恰瓦特（Chaiwat “Nok” Mueanmee），導致對方大量出血，一名鄰居聽聞消息趕來協助，試圖用布條為他左肩上的傷口止血。

報導指出，素林府伊桑省（Isaan）救援單位獲報抵達現場，發現男子傷口長度達3英吋（7.6公分），而且人員為他進行急救時，妻子還在一旁不停地向丈夫道歉。現場影片顯示，蘇坎雅跪在一旁看著急救人員為丈夫包紮，還趴在他面前，雙手合十向丈夫道歉，而地上血跡一路從屋內延伸至家門外。

▲▼泰國東北部素林府（Surin）一名婦女25日持刀襲擊丈夫。（圖／翻攝自Facebook／Ramita Singhasaree）

▲蘇坎雅跪坐在地上，看起來相當擔憂。（圖／翻攝自Facebook／Ramita Singhasaree）

蘇坎雅表示，他們夫妻本來正在一起喝酒，只不過丈夫求歡時，太過用力地觸摸她的陰道與身體，所以她一把抓起了刀子向他捅去。她說，起初只是想開玩笑地劃傷她的丈夫，卻沒想到後果會這麼嚴重，她被傷口流出的大量鮮血給嚇到了。

根據附近鄰居表示，每當這對夫婦一起喝酒的時候，就經常有所爭執，還曾經因為肢體衝突而多次登上新聞版面。鄰居透露，夫妻倆事發前一天才發生爭執，恰瓦特24日拿刀劃傷蘇坎雅的頭部，當天晚些時候，她剛從醫院回到家中，隨後又在25日刺傷丈夫左肩。

儘管發生了這些事件，但恰瓦特向救援單位和警方堅稱，他不會對妻子提告，還表達了對她的愛意，他相信他們的爭吵是加深兩人夫妻關係的必要條件，甚至講到自己打算和妻子共度餘生。
 

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