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採草莓了！天氣忽冷忽熱增甜度　農會提醒：先詢價再採果

▲草莓資料照。（圖／記者楊惠琪攝）

▲草莓盛產期，農會提醒民眾採果前先詢價。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

擺脫病蟲害影響，隨著2、3期花陸續開花採收，國內草莓進入盛產期，價格也只要年前的一半，近期產地吸引許多民眾前往採果。苗栗農改場表示，因今年天氣忽冷忽熱、日夜溫差大，有助草莓生長，今年草莓特別甜，正是食用的好時機。苗栗大湖農會推廣主任謝文志則提醒，各家草莓園品種與管理方式不同，採果價差大，建議民眾先詢價，覺得價格合理再入內採果。

農曆年前國內草莓因受到病蟲害影響，減產近3成，加上年前需求旺盛，導致草莓價格大漲，市場零售價每斤飆破600元，草莓又貴又缺。隨著果農後續植株、第2、3期花陸續採收，產量已經出來。根據台北農產運銷公司最新報價，今日品質最好的草莓（上價）每公斤平均批發價183元、中價103元、下價43元，農曆年前相較，降幅逾6成，

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謝文志表示，草莓價格不像蛋價會有統一報價，通常因品種、果園種植管理品質、果實大小等而有價差，一般產地會分成1到4號果，通常1號果指的是，約50元硬幣大小的大果，目前產地每斤從250元至500元都有，像是特殊品種白草莓就更貴；2號果指的是介於10元至50元硬幣大小，價格會比1號果便宜一點；3、4號果則屬小果，通常用於加工、手搖飲市場，大小約5元硬幣大小，產地價格每斤約百餘元。

謝文志表示，正值草莓產季，許多民眾會利用周休假日到產區採果，提醒消費者採果前先詢價，因品種與果園管理差異，目前採果價從每斤250元至500元都有，覺得可以接受再入內採果，而採果通常就不分大小顆，一律秤重計價。他也建議採果時，可挑選8分熟的果實，如顏色不會紅過頭、略帶有硬度，採收回家後，要吃再洗，可以增加草莓存放時間

苗栗農改場大湖生物防治研究中心主任鍾珮哲指出，目前是草莓2期花盛產與3期花開階段，果量非常大，受近來溫差變化大影響，有利草莓生產，今年草莓甜度更高、更好吃，因今年受疫病與天氣影響，農民採收節奏略有差異，預估從現在起到4月都是草莓盛產季，民眾可安排時間採果。

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