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「窮人晚餐吃麥片可以省錢」　家樂氏執行長失言被罵爆

▲▼ 全球知名麥片品牌「家樂氏」（Kellogg`s）。（圖／達志影像／newscom）

▲家樂氏統計數據顯示，麥片不只是家庭早餐的首選，有25%的人會在早餐以外的時間吃麥片。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

全球知名麥片品牌「家樂氏」執行長皮爾尼克（Gary Pilnick）21日接受媒體採訪時失言，宣稱穀物麥片食品價格實惠，經濟拮据的貧困家庭應該要考慮把麥片當作晚餐來吃，可以省錢。然而這一席話立刻引來大批網友嚴厲砲轟，點名皮爾尼克年收500萬美元，根本不知民間疾苦。

衛報、CBS NEWS報導，皮爾尼克提及上述言論時主要在講食品價格高昂，宣稱穀物麥片食品價格實惠，消費者若面臨經濟壓力時，麥片是個很好的選擇，「這是因為一碗加了牛奶、水果的麥片價格不到1美元」，根據家樂氏取得的統計數據，麥片不只是家庭早餐的首選，有25%的人會在早餐以外的時間吃麥片，當作晚餐、零食等，把麥片當作晚餐吃未來可能會變成一種趨勢。

此言一出立刻引來大批網友砲轟，因為穀物麥片價格並沒有特別便宜，特別是家樂氏這個品牌。美國勞工局統計數據顯示，穀物麥片在過去這4年上漲28%，且在最新一年財政年度，家樂氏把產品價格調漲12%。

另外，也有網友針對營養攝取是否健康這方面提出擔憂，還有人找出2023年9月美國證券交易委員會文件，發現皮爾尼克除了年薪100萬美元之外，年獎金超過400萬美元，總計年收500萬美元，痛罵他一年賺這麼多錢，是否真的會讓自家小孩把麥片當晚餐吃。

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