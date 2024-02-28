新殺手鐧Sora「文字轉影片」　馬斯克喊「gg humans」

▲由OpenAI推出的影像生成模型Sora，一出手就震撼市場，直接打趴了包括RUNWAY、Stable Video Diffusion、Pika等公司。（圖／陽明交大提供、翻攝自OPENAI官網）

圖文／CTWANT

不出手則已，一出手就是橫掃市場！OpenAI繼2022年11月底發表文字生成式AI「ChatGPT」，相隔才短短15個月，2月16日又推出影片生成AI模型「Sora」，一舉將AI應用從文字升級到影片，立馬驚艷全球，市場甚至對一分鐘以內短影片的動畫及廣告產業，湧現唱衰聲浪。

對於「Sora」的橫空出世，有網友在推特上發文，「gg Pixar（皮克斯動畫工作室）」，而特斯拉執行長馬斯克更直接回文表示，「gg humans」（意指AI將取代人類）。

而就在OpenAI發布「Sora」的前幾個小時，Google也在15日發表了最新的Gemini 1.5模型，可一次處理大量資訊，包括1小時的影片，不過經過網友們的測試，Gemini 1.5最後生成的產品一定都會「種族多元化」，遭到 Google暫時下架。

其實在2023年，也有數個影像生成軟體出現，包括RUNWAY Gen-2在6月推出，11月又有Stable Video Diffusion、Pika等模型推出，不過這些模型的影片生成能力，大多僅約3、4秒左右，最長不超過10秒。

而OpenAI的「Sora」一亮相，就立刻震撼全市場。「Sora 是一個AI模型，可根據文字指令創建現實且富有想像的場景，產生長達一分鐘的視頻，同時保持視覺品質並遵守用戶的提示。」也就是說，只要輸入「Prompt（提示）」文字敘述下指令，Sora就可以生成最長約1分鐘的真實度不低的影片。

OpenAI展示數十個由Sora所生成的影片，內容擬真度極高，像是「一名穿著時尚的女子走在充滿溫暖霓虹燈及招牌的東京街頭。她身著黑色皮夾克、紅色長裙及黑色靴子，拎著一個黑色包包，戴著太陽眼鏡，擦著紅色口紅，走起路來自信又隨性。潮濕的街道反射出七彩燈光，行人熙來攘往。」但影片也出現謬誤，例如「一個人在跑步機上跑步的場景，以35毫米拍攝的電影膠片。跑者卻是逆向在跑步機上跑步。」

▲一般認為，包括分鏡師在內的影像從業人員將受到最大的衝擊。（示意圖／CTWANT提供）

對此，OpenAI解釋，「我們正在教授人工智慧理解和模擬運動中的物理世界，目標是訓練模型幫助人們解決需要現實世界互動的問題。」「現實的物理原理及因果關係，仍是Sora最大的問題所在。」

儘管仍不盡完美，「相較於之前的影片生成AI，幾乎是小學生對於比大學生。」有Youtuber如此形容。

M觀點主持人Mulia認為，「Sora」的出現，勢必嚴重衝擊動畫及廣告產業，尤其廣告，一般頂多就是30秒左右，剛好就是「Sora」可處理的長度，他甚至預期，5年後，也許小說家可透過ChatGPT，將小說內容生成劇本，再透過Sora生成一小時影片。

知識力科技執行長曲建仲指出，目前OpenAI對於原理公開並不多，基本上就是使用了「變換模型（Transformer model）」及「擴散模型（Diffusion model）」來對影片結構做了全面創新。擴散模型（Diffusion model）是將真實圖片逐漸加入雜訊（Noise），讓圖片慢慢變成完全的雜訊圖片，再反轉這個過程，逐漸去除雜訊（Denoise），讓圖片回復為原來的樣子，叫做反向過程（Reverse process）。

「ChatGPT利用token（類似單詞的文字語意）來進行文字接龍，產生連續且具有意義的句子及文章，Sora就是利用圖片版的token也就是Patch，來創造出具有連貫性的圖片。」Youtube頻道泛科學院解釋道。「這也是AI變成人的里程碑。」

對於Sora的出現，「Sora對於動畫產業的影響，並非是全面衝擊，反而應該要這樣來看，畢竟AI的內容基礎，還是由照片來生成，也就是說，如果是紀實類的影片，例如人物類，由於AI已經很容易收集到相關內容所需資料，影響程度就會比較大，至於是創作型的影片，那Sora反倒是一個不錯的工具。」

▲知識力科技執行長曲建仲指出，OpenAI基本上就是使用了「變換模型（Transformer model）」及「擴散模型（Diffusion model）」來對影片結構做了全面創新。（圖／翻攝自曲博科技教室臉書、翻攝自魔法學院官網 ）

Youtube頻道中二見習中製作人Raymond表示，很多影片在正式拍攝之前，都會有分鏡師先進行分鏡，最後再由導演來決定如何拍攝，Sora的出現，對於分鏡的作業將會有明顯的衝擊，但是對於編劇及導演來說，則是一個很好用的工具。「對於很多講述性質的Youtube頻道來說，Sora可以生成很多不同段的影片，讓他們的影片更加豐富。」

至於Sora需要多少的算力，來生成一則長度約60秒的影片？目前在論壇Reddit就有網友在討論，也有引用到外媒《Wired》的報導，推估，Sora生成一個1分鐘長度的影片，認為大約需要一個小時。這也說明了目前Sora並沒有開放給一般民眾使用，而是僅給OpenAI內部及部分的動畫家、導演等來測試。

而Sora何時會像ChatGPT一樣普及？目前OpenAI並沒有時間表。OpenAI正在跟「錯誤訊息、仇恨內容和偏見等領域的領域專家」對模型進行對抗性測試，另外也在建立工具來幫助偵測誤導性內容，例如偵測分類器，以判斷Sora何時產生影片。

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