台灣通緝犯在泰國遭槍殺棄屍　泰警研判「3大原因」引殺機

▲44歲台灣通緝犯石茂強在泰國遭到槍殺棄屍。（圖／翻攝自dailynews.co.th）



文／中央社記者呂欣憓曼谷27日專電

44歲的台灣石姓通緝犯在曼谷遭到槍殺，泰國警方調查發現，嫌犯應為4名台灣人和1名泰國女子。這名泰國女子今天已經在柬埔寨被逮捕，而其中1名台灣男子應已逃回台灣。

泰國北欖府（Samut Prakan）警方25日早上在蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近一處空屋內發現屍體，泰警調查後發現是44歲來自台灣的石姓男子，石男在台灣因為強盜和非法持有槍械遭到通緝。

泰國警方調查後發現，石男遭殺害的地點是在曼谷拉拋區（Latphrao）一間民宅內，這間民宅由一個泰國女子承租，目擊證人指出一個20歲出頭的女子住在這間民宅內，可能是石男的女朋友。命案發生在25日凌晨3時左右，鄰居聽到屋內傳來槍響，4時左右嫌犯們開著紅色馬自達小客車離開民宅。

泰國警方追查發現，4名台灣男子和1名泰國女子涉嫌重大，這4男1女在25日當天下午4時抵達沙繳府泰國和柬埔寨邊境的沙繳府（Sa Kaew），並在約6時穿越邊境關口前往柬埔寨的波貝（Poipet）。這群嫌犯在晚間7時30分前往波貝一間賭場，接著在9時雇用了一輛計程車前往首都金邊（Phnom Penh）。

泰國皇家警察副總長塔納（Thana Chuwong）今天向媒體表示，這5人中的23歲泰國女子已經在柬埔寨被逮捕，她很快就會被遣送返泰，她擁有的紅色馬自達小客車應該是用來載送並棄置石男的屍體，警方認為她會是破案關鍵。

塔納並表示，泰國警方認為4名台灣男子其中3人仍在柬埔寨，1人已經逃回台灣，泰國警方正和台灣警方合作調查此人下落。

泰國警方認為這起命案主要有3大原因，包括非法生意、毒品問題以及這群人之間的感情關係。