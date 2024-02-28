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拜登樂觀喊下周停火！　以色列、哈瑪斯態度保留

▲▼拜登。（圖／CFP）

▲拜登對停火協議抱持樂觀態度。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登26日稱，加薩有望在3月4日達成停火協議，而以色列會在3月10日穆斯林齋戒月期間停止攻擊。不過，以色列和哈瑪斯當局卻對此說法持保留態度，卡達外交部也說，「到目前為止，我們還沒達成最終協議。」

根據CNN報導，拜登26日樂觀表示，以哈停火協議很有可能在下周一（3月4日）達成，如果哈瑪斯釋放部分人質，以色列同意在3月10日開始的穆斯林齋戒月期間暫時停火。不過，對於拜登的說法，以色列匿名官員直稱，「我不知道他（拜登）這番話的依據是哪裡來的。」

以色列匿名官員表示，以色列會在合適的條件下達成停火協議，「如果條件得到滿足，以色列今天就可以釋放（巴勒斯坦）囚犯。」與此同時，哈瑪斯高階官員納伊姆（Basem Naim）也表示，哈瑪斯不清楚下周一之前能達成什麼停火協議，「目前什麼都沒有。」

負責斡旋的卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）也未鬆口證實拜登說法，「如果達成協議，你就會看到我非常開心，但目前為止，我們還沒有達成協議，我們仍在各方面進行談判。」

安薩里說，目前談判會議正非常積極地進行中，「但我們還沒有達成最終協議，我們希望在齋月開始之前宣布人道主義停火，這能夠緩解緊張局勢，使我們能夠向加薩提供更多援助。」

安薩里提到，目前以色列和哈瑪斯在「人數、比例和部隊調動」方面仍存在分歧，但他並沒有進一步詳細說明。CNN認為，安薩里指的可能是釋放巴勒斯坦囚犯和人質的數量，還有以色列軍隊從加薩部分地區撤軍的談判內容。

►拜登警告以色列：國際社會對進攻加薩的支持正在減少
►《華郵》：哈瑪斯首腦躲加薩地道　挾持人質當肉盾
►以哈停火協議內容曝光！雙方停火40天　釋放40名以色列人質

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