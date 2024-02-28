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女傭慘忍虐狗將其活活打死！　雇主知真相氣炸報警

女傭慘忍虐狗將其活活打死！　雇主知真相氣炸報警

▲新加坡一名網友傑克（化名）請女傭照顧寵物犬，狗狗卻遭對方活活打死。（圖／Facebook／Tan Derrick）

圖文／CTWANT

新加坡一名網友日前在網路上發文爆料，指出他朋友的愛犬，在某天無故身亡。後來調閱寵物監視器才發現，原來家中的狗狗生前遭到女傭慘忍對待，不僅多次用手及棍棒毆打狗狗，還用牽繩將小狗懸空掛在欄杆上，而飼主得知實情後相當氣憤，立刻到警局報警。

根據《中國報》報導，新加坡一名網友Tan Derrick26日在自己的Facebook中發文爆料，指出他的一名友人傑森（化名），因為工作繁忙的關係，請了一名女傭照顧他的寵物犬Boyboy。沒想到在1月22日當晚他返家後，女友告訴他寵物犬Boyboy突然身亡，讓他相當驚訝。

當傑森趕到火化場見愛犬最後一面時，注意到牠的死狀離奇，四腳朝天，像是經歷過痙攣或某些創傷後才死亡，而當Boyboy要進行火化時，還發現牠的頭顱竟出現一道裂痕。由於傑森認為Boyboy生前的健康狀況良好，從未表現出任何倦怠或疾病的跡象，於是起疑，便查看家中的寵物監視器，才發現驚人內幕。

當傑森查看監視器後發現，22日上午9點52分時，女傭突然抓起正在吃東西的Boyboy，不斷朝著牠的頭部甩巴掌，期間Boyboy不斷哀號試圖逃走，女傭還用手把牠的頭大力按在地上。不僅如此，女傭之後還拿起一旁的棍子，不斷毆打Boyboy的頭部，Boyboy此時已無力反擊，原先吃進去的東西也全都吐了出來。過了約1小時之後，11點04分時，女傭還將奄奄一息的Boyboy，用牽繩懸空吊在陽台欄杆上，此時小狗似乎已經暈了過去，一動也不動。

而傑森發現這些內幕後相當氣憤，立即前往警局報警，並通知了防止虐待動物協會（SPCA）和動物與獸醫事務組（AVS）。最後傑森也呼籲有飼養寵物的主人，希望大家要注意寵物的安全「大家不要把我們家中寵物的安全視為理所當然，因為牠們無法為自己發聲」。

對此，防止虐待動物協會表示，他們在1月26日接獲這起虐狗通報後，隨即聯繫當局，並建議狗主向警方和動物與獸醫事務組報案。未來將會繼續關注案件的進展，並為狗主人提供持續的支持與指導，並希望當局能夠嚴懲該名女傭。

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