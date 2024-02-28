AV女優「私闖豪宅」大開淫趴拍片！　房仲見滿地屎尿嚇壞

記者張方瑀／綜合報導

隨著美國加州房價、租金飆漲，越來越多無家可歸的人選擇侵占空屋，當地就有一名房仲發現準備售出的豪宅居然被人入侵，除了免費占用入住外，更「假出租」給一群AV女優，將豪宅當作拍片現場，大玩淫亂趴。

根據《紐約郵報》報導，加州房仲史密絲（Emily Randall Smith）上個月和丈夫一起前往一間待售的豪宅，準備重新佈置公開參觀日，沒想到當她抵達門前，卻發現情況不對勁，豪宅的門鎖被破壞，甚至還裝了新的郵筒。當兩人從窗戶看進去時，竟然還有一名陌生男子在豪宅內呼呼大睡。

▲AV女優私闖豪宅拍片，現場還留下狗的糞便尿液。（圖／翻攝自YouTube）



史密絲立刻報警處理，但礙於當地法規，警察無法強制將陌生男子趕走，最後還是男子自行離開。更離譜的是，史密絲發現整棟豪宅居然變成一群成人平台Onlyfans女優的工作室，她們跟稍早離開的陌生男子簽下「假合約」，在豪宅內大開淫亂趴拍片。

史密絲說，這些佔用者應該待在這裡超過2個星期才被發現，後來這些人也在警方的帶領下離開。不過，當這些女優離開後，史密絲才驚覺屋內被破壞得多嚴重，「到處都是糞便和尿液，甚至切斷了所有保安系統連結，還裝了新的Wi-Fi。」

據了解，史密絲報警當晚沒有逮捕任何非法占用者，而史密絲夫婦只希望快點抓到幕後真兇。

事實上，隨著加州房價和租金飆漲，越來越多遊民會私闖空屋，而且經常把目標鎖定好萊塢山區的豪宅。另一名房仲業者卡波鄒羅（Alex Capozzolo）就說，現在也有很多屋主，開始物色加州以外的房產。