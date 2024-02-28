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台積電熊本二廠將招募1700員工　「500人來自台灣」

▲▼ 台積電熊本廠今（2/24）日開幕，廠區門口外觀。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電熊本二廠預計將招募1700人，其中將會招募500名台灣員工。（示意圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

由日本九州產官學組成的「九州半導體人才培育等連合會」27日在熊本市開會，經濟產業省（經濟部）在會上說明，台積電熊本二廠員工1700人，其中將自台灣招募500人。

日本經濟新聞報導，經產省在「九州半導體人才培育等連合會」上說明台積電熊本二廠的概況，經營台積電熊本廠的台積電子公司JASM（位於熊本縣菊陽町）將招募500名來自台灣的員工，加上當地招募的員工共1700人。如此一來，台積電熊本一廠及二廠的員工數總計3400人。

根據日本經產省認定的台積電二廠整備計畫，JASM預定在九州大學開始推出半導體課程，並準備與半導體有關的獎學金制度，培育人才。

經產省將與「九州半導體人才培育等連合會」合作，並與熊本大學、熊本高專（高等專門學校）、佐世保高專等大學或高專建立合作關係，支援與半導體有關的演講，或實施學生實習制、開設人才開發課程。

JASM招募日本員工時，將積極錄取日本的大學畢業生、高專生或高中生。

台積電熊本二廠除了量產6至12奈米邏輯半導體之外，考慮到日本顧客的需求，也將提供40奈米製程技術。產能以12吋晶圓換算，每月達4萬8000片，若包含40奈米則為每月6萬3000片。

台積電熊本二廠預定2027年底開始出貨，2029年底完成整備。整備完成後，將持續生產10年以上。

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