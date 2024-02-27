日本去年新生兒僅75萬「創歷史新低」　結婚數也跌破50萬

▲日本去年新生兒僅75萬，創下歷史新低。（示意圖／取自Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

日本厚生勞動省27日公布2023年人口動態統計，去年日本新生兒出生數為75萬8631人，創下歷史新低；與去年首度跌破80萬人的77萬747人相比，再下降5.1％。

根據NHK、路透社報導，厚生勞動省數據顯示出，日本低出生率的情況再度惡化，顯見出生數逐漸下降至70萬以下已經不可避免。日本出生數在1973年的209萬人高峰後，開始逐漸減少，2016年首度跌破100萬人、2022年首度跌破80萬人，今年又降至75萬餘人，目前已連續8年減少。

此外，日本2023年死亡人數為159萬503人，死亡人數比前一年增加約2萬1524人，創新高。從死亡人數減去新生兒數，人口自然減少83萬1782人，創歷年來最大減幅。

除了出生和死亡數外，日本結婚人數同樣下跌至48萬9281人，比去年減少5.9％，也是過去90年來首度降到50萬人以下。由於日本非婚生子的狀況非常少見，因此這一數字顯示，日本人口正加速減少。

根據日本國家人口與社會安全研究所估計，日本到2070年人口可能會減少約30％，至8700萬人，平均每10個人中就有4人的年齡是在65歲以上。

日本內閣官房長官林芳正表示，日本出生率下降的狀況確實十分危急，「在2030年之前的6年裡，年輕人的數量會迅速下降，現在就是扭轉這一趨勢的最後機會。」首相岸田文雄也稱，這是日本面臨最嚴重的危機，並於去年底公布了一系列支持生育家庭的措施。