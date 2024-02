誤信健身偏方！印度男狂吞「76枚磁鐵硬幣」　劇烈腹痛20多天就醫

▲印度26歲男子吞下含有鋅的硬幣、磁鐵。(圖/翻攝自X)

記者羅翊宬/綜合報導

印度一名年僅26歲的男子因為誤信偏方,導致他一度認為攝取含鋅物質能夠強健體魄,因此吞下硬幣、磁鐵共計28枚,豈料因為受到磁吸效應的影響,使得硬幣和磁鐵在小腸終結成兩大圈,在歷經20多天腹部劇痛後和嘔吐後,才決定尋求醫師幫助。

根據《印度斯坦時報》,其實該名26歲的男子本身患有精神疾病,導致他誤以為吞下硬幣、磁鐵等含鋅物質能夠有助於健身,20多天以來經歷反覆嘔吐與腹部劇痛、且無法進食,在事件曝光後才決定來到位於德里的干加拉姆爵士醫院(Sir Ganga Ram Hospital)的急診室。

患者家屬同意進行腹部X光檢查,經過腹部電腦斷層掃描(CT)後發現,患者的腹部出現硬幣、鐵塊形狀等不透明的陰影。為此,醫師立即進行手術,發現磁鐵和硬幣以兩個不同的迴路存在於小腸當中,導致小腸阻塞,其後醫師又從胃裡發現一堆硬幣和磁鐵。

Gangaram's doctors performed surgery and removed 39 coins and 37 pieces of magnet from the stomach of a 26 y/o Patient.



Patient told that he felt that his body needed zinc. There's zinc in coins, He ate them. The magnet was swallowed so that the coin remained in the stomach and… pic.twitter.com/XycDJ6bxFf