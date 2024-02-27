　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京颳強風！澀谷電線杆被吹倒　日航取消羽田48航班

▲▼ 日本航空,日航。（圖／達志影像／美聯社）

▲日航27日取消羽田起降48個國內航班。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京27日綜合外電報導

日本航空公司（Japan Airlines）表示，今天下午3時受強風影響，已取消東京羽田機場起降的48個國內線航班，總計影響約6580位乘客。

日本TBS電視台報導，日本今天北風強勁，東京市區甚至颳起堪比颱風的強風，根據目擊者說法，位於澀谷區的一座路燈疑似受到強風吹襲，燈桿從根部直接斷裂倒地，所幸未造成人員受傷。

朝日電視台報導，由於東京市區睽違5年再度被觀測到颳起每秒25公尺以上的最大瞬間風速，JR東日本公司表示，包括武藏野線及川越線部分區間，今天下午1時30分已因強風暫時停駛列車。

另外，包括東海道線、京濱東北線、京葉線、常磐線及宇都宮線等列車，最多誤點約30分鐘。

在橫濱市「港區未來」地區行駛的纜車，同樣因為強風暫時停駛；東京晴空塔觀景台雖然持續營業，但不販售當日票券。

朝日新聞報導，鄰近JR池袋站東口一棟大樓7樓外牆上的招牌，部分被強風吹落掉在人行道上，所幸未砸傷路人。

ET快訊
快訊／新北三重房屋傾斜！緊急疏散百位居民全面警戒中
獨／「交通委員會」召委禮讓白營機率高　藍黨團已與陳雪生溝通
劣警戲弄身障男影片曝！　廣播喊：立正稍息
要變天了！最凍剩9度　全台甩雨時間曝
騎士閃遊覽車打滑倒地　司機判賠874萬
竹科工程師年收274萬！　脫衣強拍2女裸照
北市爆首例麻疹境外移入！搭乘航班曝　曾去八方雲集

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球僅30個！珠寶盒翻出2公分黃金樂高積木　拍賣場57萬天價落槌

誤信健身偏方！印度男狂吞「76枚磁鐵硬幣」　劇烈腹痛20多天就醫

女「穿錯衣服」被300暴民包圍要求她脫衣！　稱褻瀆古蘭經該斬首

日本去年新生兒僅75萬「創歷史新低」　結婚數也跌破50萬

北韓偵察衛星「繞軌道空轉」！　南韓防長譏：金正恩無法全面挑釁

只因作業不會寫！虎爸拿鋁衣架暴打7歲兒　還怒摑2歲兒巴掌

東京颳強風！澀谷電線杆被吹倒　日航取消羽田48航班

今日烏克蘭、明日台灣？　CNN分析普丁習近平「危險相似」

南韓住院醫師集體罷工一周　護理師「穿起白袍」承擔醫師業務

涉案泰女抓到了！台通緝犯遭槍殺爆頭　泰警：1男嫌逃回台灣

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

偷15萬元腳踏車「賤賣千元」　竊賊落網！二手車業者也慘了

全球僅30個！珠寶盒翻出2公分黃金樂高積木　拍賣場57萬天價落槌

誤信健身偏方！印度男狂吞「76枚磁鐵硬幣」　劇烈腹痛20多天就醫

女「穿錯衣服」被300暴民包圍要求她脫衣！　稱褻瀆古蘭經該斬首

日本去年新生兒僅75萬「創歷史新低」　結婚數也跌破50萬

北韓偵察衛星「繞軌道空轉」！　南韓防長譏：金正恩無法全面挑釁

只因作業不會寫！虎爸拿鋁衣架暴打7歲兒　還怒摑2歲兒巴掌

東京颳強風！澀谷電線杆被吹倒　日航取消羽田48航班

今日烏克蘭、明日台灣？　CNN分析普丁習近平「危險相似」

南韓住院醫師集體罷工一周　護理師「穿起白袍」承擔醫師業務

涉案泰女抓到了！台通緝犯遭槍殺爆頭　泰警：1男嫌逃回台灣

阿沁1年狂減17.5公斤！　曝驚人對比：從改變日常習慣開始

快訊／新北地下室開挖釀公寓傾斜　緊急疏散百位居民全面警戒中

全國之冠！臺中市地政服務最給力　勇奪全國3大獎

姊妹園「日本東武動物公園」　疫後首訪竹市

統一超去年EPS 10.21元　擬配息9元、殖利率3％

iWIN下架「二次元創作」惹議　衛福部選定開會時間

頑童小春恢單4年！　大方公開認了有「寶貝」

《聖獸之王》英文版翻譯炸裂　玩家爆氣：根本加油添醋

獨／「交通委員會」召委禮讓白營機率高　藍黨團已與陳雪生溝通

３／２２～２５高雄巨蛋春季旅展　出國最高減１萬２

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

國際熱門新聞

台通緝犯遭殺涉案泰女落網　泰警：1嫌逃回台

南韓知名商場出人命！　女玩高空彈跳重摔水泥地

正妹「腦瘤手術」失聯32小時　粉絲擔心集氣

台通緝犯遭槍殺　4台男1泰女逃柬埔寨

正副總統出席天皇慶生　台日斷交首見

紐約醫學院收到10億美元捐款　宣布免繳學費

印度恐怖分屍　70歲婦被塞桶內「缺手臂雙腿」

烏軍棄守重鎮後　又從鄰近村莊撤軍

車禍求償2600萬　她玩1比賽保險金飛了

殺瘋了！　比亞迪新車一台35萬

錢包翻出5個月前彩券　意外中3千萬大獎

日知名迴轉壽司「竊取同業機密」判罰3000萬日圓

即／拜登：以色列同意「齋戒月期間」停火

匈牙利國會批准了！　瑞典將成北約第32個成員國

更多熱門

相關新聞

南韓醫師罷工　護理師承擔醫師業務

南韓醫師罷工　護理師承擔醫師業務

南韓政府本月祭出醫療改革政策，透過醫學院每年招生名額擴增2千名，解決醫療人力短缺、城鄉醫療資源分配不均等問題，強硬的態度引發住院醫師、實習醫師不滿，罷工行動持續至今已滿一周，如今部分護理師被迫彌補醫療人力空缺、從事住院醫師負責的工作，不僅工作量更繁重，也面臨觸法的風險。

通緝犯逃49年自首後病逝　日警證實為桐島聰

通緝犯逃49年自首後病逝　日警證實為桐島聰

戰爭引爆俄逃亡潮！5700俄人向南韓申請庇護

戰爭引爆俄逃亡潮！5700俄人向南韓申請庇護

日小一男童吃營養午餐噎死　鳥蛋將禁用

日小一男童吃營養午餐噎死　鳥蛋將禁用

去日本買伴手禮「不要吃的」！網狂推1物：可愛又不佔空間

去日本買伴手禮「不要吃的」！網狂推1物：可愛又不佔空間

關鍵字：

東京日本航空羽田機場日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面