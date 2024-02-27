涉案泰女抓到了！台通緝犯遭槍殺爆頭　泰警：1男嫌逃回台灣

▲涉嫌參與槍殺台灣通緝犯石茂強的20多歲泰國女子，27日已在柬埔寨落網。（圖／翻攝自dailynews.co.th）

記者張寧倢／編譯

台灣44歲通緝犯石茂強25日被棄屍在泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近一間廢棄餐廳，頭部遭受多次槍傷，涉案4名台灣男性與1名泰國女性全數潛逃至柬埔寨。據泰媒27日報導，泰國籍女子已在柬埔寨被捕落網，而其中1名台灣男子據信已經回國。

▲台灣通緝犯石茂強在泰國遭人朝頭部開槍射殺，棄屍機場附近的廢棄房屋。（圖／翻攝自泰媒YouTube）

桃園槍毒通緝犯石茂強在泰國遭人開槍擊中頭部，25日被發現陳屍在機場附近一處廢棄餐廳。泰國警方調查認為，共4名旅泰台灣人與22歲泰國籍女子Piyanut Thammarat涉案，石茂強25日凌晨2時騎車抵達泰女租屋處，其餘4名男子隨後於3時12分坐計程車抵達，不久後鄰居即聽見槍響，警方懷疑第一案發現場就在租屋處。

據泰國公共電視台（Thai PBS）報導，泰國副警察總長塔納楚旺（Thana Chuwong）27日向媒體表示，柬埔寨當局逮捕了涉案的泰國女子，也證實她就是一行人棄屍時所使用的紅色馬自達（Mazda）轎車車主，目前仍待進一步調查，而泰國警方也正在與柬埔寨當局協調引渡嫌犯。

泰國通訊社（Thai News Agency）報導則指出，被捕泰籍女子為23歲，必須先在柬埔寨接受訊問，結束後才會被引渡回泰國，交由當局處理。據了解，凶手犯案動機與某種非法活動有關。

▲泰國警方公布5名涉及台灣男子石茂強遭槍殺命案犯嫌照片、其中有4人是台灣人。（圖／翻攝網路）

報導指出，其餘4名台灣男嫌目前仍然被發布通緝與逮捕中，據信其中3人仍藏匿於柬埔寨，另一人則已前往台灣。泰國警方正在與台灣當局協調追查和起訴事宜。

經泰國警方調查確認，其中3名台灣男嫌25日凌晨2時許搭機抵達泰國、下午5時即火速潛逃出境。有泰媒記者在現場提問，嫌犯是否為了謀殺石茂強而特意入境泰國，但塔納楚旺並未明確給予答覆。

至於駕駛出租廂型車將嫌犯一夥人送往邊境的司機，泰國警方現已掌握其身分並準備進行訊問。不過司機先前曾喊冤表示，自己單純只是將他們載到邊境。

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