北韓偵察衛星「繞軌道空轉」！　南韓防長譏：金正恩無法全面挑釁

▲北韓去年11月21日晚間10時50分從西海衛星發射場，發射運載火箭「千里馬-1型」，宣稱將軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」成功送上預定軌道。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩去年9月訪俄後，俄朝兩國關係更為緊密，北韓透過向俄國輸送數百萬發的砲彈，獲取俄國提供軍事偵察衛星等技術。南韓國防部長申源湜認為，北韓成功發射升空的衛星只有在軌道上運轉，並未正常運作；同時，俄國透過向北韓輸送大量糧食，緩解北韓的糧食危機。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓國防部長申源湜昨（26）日在首爾市龍山區和國防部出入記者團進行懇談會，針對現場記者對於北韓發射的軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的提問，他表示該顆北韓衛星雖然仍正繞著軌道運轉，但其實並沒有執行偵察衛星必須負責執行的任務。

申源湜分析，「一旦衛星發射升空，通訊衛星必須取得通訊，至於偵察衛星必須靈活運用光電（EO）、紅外線（IR）、合成孔徑雷達（SAR）執行偵察任務；但是，北韓的萬里鏡-1號既沒有執行偵查，也沒有隨時和地面進行通訊，只是在軌道上運轉。」

申源湜研判，其實北韓所發射的軍事偵察衛星，其搭載的攝影光學鏡頭並無法達到解析度1公尺以下的「次米」（sub-meter）等級，雖然去年11月發射升空後官方宣稱能夠成功拍到美國白宮、五角大廈、關島美軍基地，但根本上仍無法構成軍事威脅。

▲南韓國防部長申源湜。（圖／達志影像／newscom）

至於北韓如今是否有能力向南韓發起全面性的軍事挑釁，讓緊張狀態彷彿回到2010年延坪島砲擊？申源湜認為，北韓目前尚未具備發起全面挑釁的能力，因為如今北韓軍需工廠正在全面趕工，準備送給俄羅斯的彈藥，包括巡弋飛彈等短程彈道飛彈。

申源湜表示，「考量到北韓擁有數百間軍需工廠，一旦面臨原物料短缺、停電等，工廠產能利用率（稼動率）約只有3成，至於負責生產運往俄國砲彈的工廠，則是全面趕工。」

另外，申源湜也分析去年7至8月以後從北韓運往俄羅斯的貨櫃數量，「北韓運往俄國的貨櫃數料約達6700個，若貨櫃裡裝填152mm口徑砲彈，則初估約有300萬發，而若裝填的是122mm口徑砲彈，則約有50萬發，但也很有可能兩者一起混送，初估最少也有百萬發。」