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女「穿錯衣服」被300暴民包圍要求她脫衣！　稱褻瀆古蘭經該斬首

▲▼巴基斯坦一名婦女因為「穿錯衣服」被300人集體包圍，威脅要將她斬首。（圖／翻攝自X）

▲巴基斯坦一名婦女因為「穿錯衣服」被300人集體包圍，威脅要將她斬首。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／總合外電報導

巴基斯坦旁遮普省（Punjab）27日有300名暴民集體包圍一名婦女，原因她身上穿的印花長裙上的阿拉伯文字被誤認成《古蘭經》經文，眾人認為她觸犯褻瀆罪，要她脫下衣服，甚至威脅要將她斬首，不讓她與丈夫離開。警方獲報趕往現場，用黑色長袍與頭巾包裹住女子全身，築起人牆護送她離開。

根據BBC報導，巴基斯坦警方表示，當地27日下午1時10分警方首次接到報案電話稱，旁遮普省首府拉合爾（Lahore）一家餐館外聚集了數百人。網路流傳的現場影片顯示，一名婦女坐在餐廳角落，有人對她大聲辱罵，而她用手遮起臉龐，明顯感到害怕。她的身旁則有一名白衣男子忙著打電話。

▲▼巴基斯坦一名婦女因為「穿錯衣服」被300人集體包圍，威脅要將她斬首。（圖／翻攝自X）

▲當事人所穿的裙子上有文字印花，被誤認為經文，警方護送她離開現場時已經穿上黑色長袍遮掩。（圖／翻攝自X）

報導稱，其他幾段畫面顯示，餐廳門口被人群堵住，這群人大聲喊著要她脫下衣服，還有人們在高呼褻瀆神的人必須被斬首。而這件彩色印花的白色長裙上印有阿拉伯語詞彙「Halwa」，在阿語中的涵義代表美麗（beautiful），不過卻被群眾誤認為《古蘭經》經文，引發集體暴動。

助理警司謝赫巴諾（Syeda Shehrbano）表示，當警方抵達現場時，大約有300人包圍了餐廳。在一段影片中，謝赫巴諾作為女警，她站在餐廳門口對著憤怒的群眾喊話，試圖讓他們冷靜下來並恢復秩序。

謝赫巴諾受訪時表示，「實際上沒有任何人知道衣服上寫的是什麼。」她說，「我們主要的任務就是設法讓那名婦女離開那個區域，以確保她的安全。」

謝赫巴諾說，她當時不得不與群眾「交涉」，「我們告訴他們，警方會帶走這名女子，她的行為皆會被納入考量，無論她犯下任何罪行，我們都會根據當地法律追究。」報導指出，在巴基斯坦宗教褻瀆罪可以判處死刑，有些人甚至在案件宣判前就被動私刑打死。

後半段影片顯示，這名婦女用黑色長袍與芥黃色頭巾，將自己全身上下包裹起來，縮在謝赫巴諾的懷中，最終在警察人牆的庇護之下，穿越了團團包圍的人群。謝赫巴諾說，人群中有強硬派的極右伊斯蘭極端政黨「巴基斯坦正義運動」（Tehreek-e-Labaik Pakistan）的支持者。

▲▼巴基斯坦一名婦女因為「穿錯衣服」被300人集體包圍，威脅要將她斬首。（圖／翻攝自X）

▲300名群眾威脅該名婦女脫下衣服，甚至有人喊出應該斬首，警方出動人力將她帶回警局。（圖／翻攝自X）

婦女被帶到警察局後，幾位宗教學者證實她衣服上的文字是阿拉伯詞彙，不是《古蘭經》，警方要求學者們錄製影片證明她的清白。不過，這名婦女後來仍公開道歉說，儘管證實這是一場誤會，但「我仍然為所發生的一切道歉，我將保證這種事情不會再發生。」她補充說，自己是虔誠的穆斯林，永遠不會犯下褻瀆罪。

前巴基斯坦總理宗教事務顧問、知名宗教學者艾希拉菲（Tahir Mahmood Ashrafi）在社群平台X上表示，應該道歉的是影片中的男性群眾，而不是那名女性。謝赫巴諾說，警方最近看到越來越多類似事件如雨後春筍般湧現。

巴基斯坦去年8月也發生2名男子被指控毀損《古蘭經》，當時抗議的暴民摧毀了東部賈蘭瓦拉（Jaranwala）的數十座教堂與房屋。

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