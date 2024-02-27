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DNA比對結果出爐！通緝犯逃49年自首後病逝　日警證實為桐島聰

▲現年70歲的桐島聰逃亡49年終於被捕。（圖／翻攝自警視廳）

▲現年70歲的桐島聰逃亡49年被捕，4天後在神奈川縣的醫院病逝。（圖／翻攝自警視廳）

文／中央社東京27日綜合外電報導

日本一名老翁今年1月25日自稱是涉入1970年代一連串企業爆炸攻擊案的通緝犯桐島聰，4天後在神奈川縣的醫院病逝。經過比對DNA等程序，東京警視廳公安部確定此人就是桐島聰。

桐島聰是激進派團體「東亞反日武裝戰線」的成員，涉嫌於1975年在東京都銀座的韓國產業經濟研究所入口大門附近裝置定時炸彈，導致建築物部分受損。

他同年5月遭警方通緝，與廣島縣老家的父親通過電話後，消失得無影無蹤。49年來，沒人知道他的下落，他的逃亡生涯也成謎。

今年1月初，一名名為「內田洋」的男子住進神奈川縣鎌倉市一間醫院，已邁入胃癌末期，於1月25日向院方透露自己是桐島聰，「想以本名走完最後一程」。

朝日新聞報導，面對東京警視廳公安部的訊問，這名男子透露了只有桐島聰本人所知的事件及家庭情況。調查人員發現，他數十年來一直化名「內田洋」在神奈川縣藤澤市南部一間土木工程公司工作。

這名男子於1月底病逝，享壽70歲。東京警視廳公安部比對桐島聰多名家屬的DNA（去氧核醣核酸），並於本月2日搜索這名男子位於土木工程公司附近的住宅，持續調查此人的身分。

經過DNA鑑定與相關人士的問話等內容，東京警視廳確認這名自稱「內田洋」的男子就是桐島聰，預計今天在犯嫌死亡的狀況下，以殺人未遂等罪嫌函送日本檢方偵辦。

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