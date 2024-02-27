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川普放話「上任後驅逐哈利王子」！譙：我不會像拜登那樣保護他

川普（右）不喜歡哈利王子（左）。（翻攝Donald J. Trump臉書／X@NileGardiner）

▲川普（右）不喜歡哈利王子（左）。（翻攝Donald J. Trump臉書／X@NileGardiner）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）去年在回憶錄《備胎》（Spare）中自爆年輕時吸毒，進而引發他持美國簽證的質疑。對此，正在打選戰的美國前總統川普（Donald Trump）近日聲稱，若他再度當選2024年總統，他就要驅逐哈利王子，而且不會像現任總統拜登（Joe Biden）那樣保護他。

川普於當地時間24日在華盛頓出席美國保守派政治行動大會（CPAC）時，向《每日快報》暗示自己如果當選，將會驅逐哈利王子。川普譴責，拜登團隊替哈利保密文件是在「保護哈利」，怒轟：「我不會保護他（哈利）！他背叛了女王，這不可原諒！如果讓我決定，他就得靠自己！」並認為英國王室對哈利太過仁慈。

事實上，川普非常討厭哈利與梅根，除了早早看衰兩人的婚姻，也痛批夫婦兩對已故女王伊莉莎白二世「大不敬」，去年曾受訪痛批哈利王子「可恥」，對哈利仍受邀參加父親查爾斯三世的加冕典禮感到驚訝，認為哈利出版回憶錄攻擊王室的行為「太可怕」。

哈利王子2020年與妻子梅根（Meghan Markle）脫離英國王室，搬到美國加州居住，去年1月在《備胎》中自爆17歲時首次吸食古柯鹼，稱迷幻藥死藤水讓他感到放鬆，與梅根第一次約會之後也吸食了大麻，覺得古柯鹼像社交物品、讓他有歸屬感，大麻則幫助他撫平傷痛等。

美國保守派「傳統基金會」（Washington : Heritage Foundation）在哈利回憶錄出版後，要求拜登政府公開哈利王子的簽證申請資料，以了解他在赴美之前是否經過合理的審查，以及他是否有向官員坦承吸毒史。移民專家指出，若有吸毒史，美國通常會拒絕簽證申請。傳統基金會也質疑，哈利王子是否靠自己的王室頭銜，或是妻子的明星光環而享有非法特殊禮遇。

根據美國《移民暨國籍法》（INA），對移民官謊報吸毒史、病史，將會受到嚴厲懲罰，包括驅逐出境、禁止申請公民身份等。不過，拜登政府稱，哈利王子只是在書上寫自己吸毒，並不代表這是真的，這可能是為了提升書籍銷售量的宣傳手法。

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

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