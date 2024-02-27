　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

奇美博物館國際大展　從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展售票提早

▲奇美博物館國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，引發熱烈討論，為滿足民眾購票需求，館方決定提早於3/11（一）開賣5、6月各場次票券，方便大家可以提早規劃參觀行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美博物館國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，引發熱烈討論，為滿足民眾購票需求，館方決定提早於3/11（一）開賣5、6月各場次票券，方便大家可以提早規劃參觀行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館自公布國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》的消息後，引發熱烈討論，為滿足民眾購票需求，館方決定提早於3/11（一）開賣5、6月各場次票券，方便大家可以提早規劃參觀行程。

原訂於3/1（五）開賣的限量三大主題票券「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」將於當日中午12:00啟售，數量有限、售完為止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲奇美博物館國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，引發熱烈討論，為滿足民眾購票需求，館方決定提早於3/11（一）開賣5、6月各場次票券，方便大家可以提早規劃參觀行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，將展出從文藝復興到印象派共50位大師、52幅真跡原作，這也是英國國家藝廊200年首度來台巡迴，被譽為台灣史上最高規格的西洋畫展。展覽訊息公布後，館方感受到各界殷切期盼盡快買到參觀票券，因此決定修正售票時間，原訂於4/1啟售的一般票券（全票、優惠票）將提前至3/11正式開賣，3/11中午12:00起開放5、6月票券預購；5/20中午12:00起開放7至9月票券預購，為了維持觀展品質，購票需指定日期、場次，全票550元、優惠票450元。

▲奇美博物館國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，引發熱烈討論，為滿足民眾購票需求，館方決定提早於3/11（一）開賣5、6月各場次票券，方便大家可以提早規劃參觀行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美博物館表示，3/1開賣的三大主題票券「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」皆為限量販售，民眾亦可在3/11起預購5、6月票券，每日規劃8個場次提供彈性選擇。5/2開展後，博物館現場也會販售當日一般票券，並依展廳人流情況開放民眾排隊參觀；所有票券不可重複入場。奇美博物館表示，感謝大家對展覽抱持期待，目前館方正在緊鑼密鼓進行相關籌備，希望屆時能帶給大眾一個最佳的參觀體驗。《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》展期自5/2至9/1止，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。

ET快訊
快訊／汐止女墜樓　斷頭慘死
快訊／aespa Karina認愛李宰旭！
2男「他家當自己家」倒車入庫！　屋主怒炸：人不要臉天下無敵
亞尼克集體倒店！　董座認「2因素」連關6店
快訊／永康死亡車禍！騎士遭輾爆頭慘死
LIVE／理科嗆前夫：私女聊性！　吹起來了？年輕人百貨交疊
15歲田徑少年遭保時捷5煞圍毆！　全身傷棄賽
安心亞泰國「解放小丁」全被拍！一下飛機：我好美喔
獨／只用小拇指施力答題！　建中罕病生4科滿級分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被歐巴桑搶位子！他氣喊「沒下限」　網揪1關鍵不挺：在比臉皮厚

老婆和閨蜜「宜蘭玩5天4夜」　他連叩3天慌了：該報警嗎

奇美博物館國際大展　從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展售票提早

王必勝出席陳俊翰告別式　承諾「秉持信念」：持續推動身障權

桃機開航45週年累計8.2億旅客人次　陳揆勉團結一心提升國家競爭力

武陵農場「大媽硬踩花田拍照」這下慘了！恐觸法開罰

「台灣好行移動博物館」開進台灣燈會　科技公車光雕秀吸睛

3月冬衣先別收！再2波冷氣團急凍時間曝　低溫探個位數　

2任女友「都被飲料店老闆追走」　男揭血淚史：原來是選妃手段

獨／只用右小拇指施力答題！　建中罕病生顧文凱學測4科滿級分　

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

被歐巴桑搶位子！他氣喊「沒下限」　網揪1關鍵不挺：在比臉皮厚

老婆和閨蜜「宜蘭玩5天4夜」　他連叩3天慌了：該報警嗎

奇美博物館國際大展　從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展售票提早

王必勝出席陳俊翰告別式　承諾「秉持信念」：持續推動身障權

桃機開航45週年累計8.2億旅客人次　陳揆勉團結一心提升國家競爭力

武陵農場「大媽硬踩花田拍照」這下慘了！恐觸法開罰

「台灣好行移動博物館」開進台灣燈會　科技公車光雕秀吸睛

3月冬衣先別收！再2波冷氣團急凍時間曝　低溫探個位數　

2任女友「都被飲料店老闆追走」　男揭血淚史：原來是選妃手段

獨／只用右小拇指施力答題！　建中罕病生顧文凱學測4科滿級分　

嘉大承接東區社區公共托育家園　具體實踐大學社會責任

藍稱綠「卡韓」接民主基金會董事長　吳思瑤駁：照慣例由韓國瑜出任

防猴害降農損！花蓮啓動電圍網補助申請　即日起至3月12日止

被歐巴桑搶位子！他氣喊「沒下限」　網揪1關鍵不挺：在比臉皮厚

台彩認證！中大獎最強運星座「處女座」奪冠　雙魚緊追在後

老婆和閨蜜「宜蘭玩5天4夜」　他連叩3天慌了：該報警嗎

快訊／汐止婦人墜樓慘遭鐵皮雨遮斷頭亡！警封現場調查

減肥難不復胖更難！女星從小胖到大　找到「永續瘦身法」大剷35公斤

北投奇岩挺過「賠售潮」　他入手豪宅9年轉手大賺1080萬　

陸警再闖金門禁止水域　藍委：海巡暫時別追逐、忍耐戒備就好

生活熱門新聞

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

Joeman潛在收入曝光！　「一個業配屌打藝人整月通告費」

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

冷氣團急凍9縣市！一圖看快速變天

老婆偷訂「2萬元月子餐」！人夫氣炸退掉：大小姐嗎

學測逾千人提早1分鐘響結束鈴加分　大考中心：56人提高1級分　

8歲男看診「帶我回你家好不好」　醫驚曝原因

「超正女友3萬7」他狂嫌2缺點分手　全場怒噴

學測五標一次看！英文滿級分逾3千人

2縣市大雨特報！強烈冷氣團還沒走　凍雨襲到入夜

單身很會玩！5星座「一愛上死心塌地」

年代旅遊未出團近200旅客 改由鴻毅接手

更多熱門

相關新聞

飛機降落發現「59歲男陳屍座位上」

飛機降落發現「59歲男陳屍座位上」

英國一名59歲男子搭乘智利南美航空(LATAM Airlines)，當飛機抵達智利南部城市旁塔阿雷納斯(Punta Arenas)時，被人發現已經死亡，嚇壞坐在身旁的妻子，警方目前正在調查他的死因。

退役英國指揮官到金門學佛！台灣經歷寫成書

退役英國指揮官到金門學佛！台灣經歷寫成書

美女選手練球　普信男硬要指導：我20年經驗

美女選手練球　普信男硬要指導：我20年經驗

再槓小粉紅！英鋼琴家穿「青天白日」挺台

再槓小粉紅！英鋼琴家穿「青天白日」挺台

英國制裁俄國軍事供應鏈3中企入列　陸使館：堅決回擊

英國制裁俄國軍事供應鏈3中企入列　陸使館：堅決回擊

關鍵字：

拉斐爾梵谷英國藝廊珍藏售票

讀者迴響

熱門新聞

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

廖峻「血管瘤開刀」裝11支血管支架！

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

前夫反擊理科太太：房子是我們買的！

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面