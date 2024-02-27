奇美博物館國際大展　從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展售票提早

▲奇美博物館國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，引發熱烈討論，為滿足民眾購票需求，館方決定提早於3/11（一）開賣5、6月各場次票券，方便大家可以提早規劃參觀行程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館自公布國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》的消息後，引發熱烈討論，為滿足民眾購票需求，館方決定提早於3/11（一）開賣5、6月各場次票券，方便大家可以提早規劃參觀行程。

原訂於3/1（五）開賣的限量三大主題票券「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」將於當日中午12:00啟售，數量有限、售完為止。

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奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》，將展出從文藝復興到印象派共50位大師、52幅真跡原作，這也是英國國家藝廊200年首度來台巡迴，被譽為台灣史上最高規格的西洋畫展。展覽訊息公布後，館方感受到各界殷切期盼盡快買到參觀票券，因此決定修正售票時間，原訂於4/1啟售的一般票券（全票、優惠票）將提前至3/11正式開賣，3/11中午12:00起開放5、6月票券預購；5/20中午12:00起開放7至9月票券預購，為了維持觀展品質，購票需指定日期、場次，全票550元、優惠票450元。

奇美博物館表示，3/1開賣的三大主題票券「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」皆為限量販售，民眾亦可在3/11起預購5、6月票券，每日規劃8個場次提供彈性選擇。5/2開展後，博物館現場也會販售當日一般票券，並依展廳人流情況開放民眾排隊參觀；所有票券不可重複入場。奇美博物館表示，感謝大家對展覽抱持期待，目前館方正在緊鑼密鼓進行相關籌備，希望屆時能帶給大眾一個最佳的參觀體驗。《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》展期自5/2至9/1止，詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。