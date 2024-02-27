　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

今日烏克蘭、明日台灣？　CNN分析普丁習近平「危險相似」

▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，普丁在烏克蘭的野心，以及習近平對台灣主權的主張，有著「危險的相似之處」，包括利用西方強化執政合法性、透過歷史與民族論述為侵略意圖辯護等，就連北約秘書長也提出類似「今日烏克蘭、明日台灣」的警告。不過，烏克蘭與台灣的處境仍有相異之處，必須依據各自處境加以評估。

前台灣總統發言人Kolas Yotaka向CNN資深國際記者李普利（Will Ripley）透露，她觀看普丁接受美國名嘴卡爾森（Tucker Carlson）採訪時，內心浮現一個念頭，「普丁跟習近平很像，因為他們都認為自己代表國家的舊帝國力量。他們都是被選中、可以抵禦國家免受外國勢力侵害的領導人。他們認為他們是天選之人，想要永遠掌權。」

本月稍早，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也在慕尼黑安全會議（MSC）指出，普丁2022年全面入侵烏克蘭前夕，曾經訪問習近平並且簽署協議，「互相承諾彼此的夥伴關係不受任何限制」，中俄正變得日益親密。萬一普丁在烏克蘭勝利，不僅烏克蘭受到挑戰，也向普習2人傳遞訊息，「他們使用武力，就能得到想要的東西。今天發生在烏克蘭的事情，明天也可能發生在台灣。」

▲▼習近平訪俄與普丁會面。（圖／達志影像／美聯社）

儘管中國反對將台灣與烏克蘭相提並論，但該國對烏俄戰爭的反應，卻加劇了外界擔憂。北京拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，儘管宣稱中立卻持續強化與莫斯科的經濟、戰略與外交關係，成為俄羅斯受制裁經濟的關鍵生命線。

CNN的李普利也指出，普習都利用他們國家以前「比西方更偉大」的形象，在國內民眾面前尋求強化執政合法性，並且在與西方發生摩擦時展示力量。2人也把現在的地緣政治行動，形塑成國家在國際舞台影響力「自然復甦」的一部分，有助於合理化果斷外交政策，以及對西方主導地位的挑戰。

另一方面，普丁為侵略烏克辯護時，部分引述了歷史恩怨及民族主義（nationalism）。對他而言，烏俄歷史連繫深植於長達數世紀的共同歷史、文化交換及政治聯盟，足以證明烏克蘭應該被納入俄羅斯勢力範圍。不過，烏克蘭雖然曾是蘇聯的一部分，卻有漫長且複雜的歷史，包括獨立與外國統治時期。

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，蔡英文陪同賴清德與蕭美琴上台向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，蔡英文陪同上台向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）

習近平也將「統一台灣」與「中華民族復興」的全面戰略綁在一起。但據政治大學選舉研究中心調查結果，2023年僅2.4%台灣居民認為自己是中國人、創歷史新低，蔡英文在2020年大選連任的壓倒性勝利，以及民進黨史無前例獲得第三屆總統任期，都突顯了台灣政治格局的關鍵特徵，「許多公民珍惜他們的民主制度、自由與獨特身分認同。」

如今，習近平正以2次世界大戰後、世界百年未見的速度擴張中國軍隊，近年更顯著升級對台軍事恫嚇，包括頻繁入侵空域、在台灣附近進行大規模軍演等。分析人士表示，北京加大軍事建設、現代化努力及先進武器部署，進一步突顯其脅迫與恐嚇台灣的意圖，同時加劇區域緊張局勢。

不過，談到台灣與烏克蘭的未來時，這種類比仍有侷限性，必須根據雙方條件，逐一理解與處理。首先，台灣獲得包括華府在內的重要國際支持，儘管是非正式、非官方的，卻讓北京強行併吞台灣的任何企圖，都變得更加複雜。此外，美國承諾根據《台灣關係法》向台灣提供自衛手段，進一步將台灣局勢與烏克蘭情況區隔開來。

 
ET快訊
快訊／又有ETF跌太慘！　暫停融資融券
林俊傑機場「被甩一身墨水」！　9萬名牌新衣毀了
老婆和閨蜜「宜蘭玩5天4夜」　他連叩3天慌了：該報警嗎
國民黨一級主管人事異動　李彥秀兼任文傳會主委
中職6隊繳開季名單　味全總數73人、統一註冊52人最多
3大法人聯手砍台股200億　外資大賣00878逾2.7萬張
2聲巨響嚇壞民眾！空軍基地：無超音速飛行　航迷曝可能原因
交通事故統計出爐！　去年3023人死亡
「喜歡你射完的幸福表情」　2寶媽偷吃同事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓偵察衛星「繞軌道空轉」！　南韓防長譏：金正恩無法全面挑釁

只因作業不會寫！虎爸拿鋁衣架暴打7歲兒　還怒摑2歲兒巴掌

東京颳強風！澀谷電線杆被吹倒　日航取消羽田48航班

今日烏克蘭、明日台灣？　CNN分析普丁習近平「危險相似」

南韓住院醫師集體罷工一周　護理師「穿起白袍」承擔醫師業務

涉案泰女抓到了！台通緝犯遭槍殺爆頭　泰警：1男嫌逃回台灣

以哈停火協議內容曝光！雙方停火40天　釋放40名以色列人質

DNA比對結果出爐！通緝犯逃49年自首後病逝　日警證實為桐島聰

快訊／拜登：以色列同意「齋戒月期間」停火

川普放話「上任後驅逐哈利王子」！譙：我不會像拜登那樣保護他

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

偷15萬元腳踏車「賤賣千元」　竊賊落網！二手車業者也慘了

北韓偵察衛星「繞軌道空轉」！　南韓防長譏：金正恩無法全面挑釁

只因作業不會寫！虎爸拿鋁衣架暴打7歲兒　還怒摑2歲兒巴掌

東京颳強風！澀谷電線杆被吹倒　日航取消羽田48航班

今日烏克蘭、明日台灣？　CNN分析普丁習近平「危險相似」

南韓住院醫師集體罷工一周　護理師「穿起白袍」承擔醫師業務

涉案泰女抓到了！台通緝犯遭槍殺爆頭　泰警：1男嫌逃回台灣

以哈停火協議內容曝光！雙方停火40天　釋放40名以色列人質

DNA比對結果出爐！通緝犯逃49年自首後病逝　日警證實為桐島聰

快訊／拜登：以色列同意「齋戒月期間」停火

川普放話「上任後驅逐哈利王子」！譙：我不會像拜登那樣保護他

「捨明星高中」在地就學　張宸瑞每日苦讀13小時考4科滿級分

水果吃多真的好？營養師：水果盡量白天吃、能吃千萬別用果汁取代

阿緯抵押房產「梭哈800萬創業」！　曝光創業艱苦：連威廉都來端盤

北韓偵察衛星「繞軌道空轉」！　南韓防長譏：金正恩無法全面挑釁

環球晶去年每股大賺45.41元創紀錄　今年市場逐步復甦

「台灣人說我像男生」！　日本女Coser受打擊：沒被這樣說過

陳耀訓、不二坊入榜！網路人氣烘焙TOP30出爐　全台最強布丁是它

「4萌貓從垃圾桶救出」到新家感情甜蜜蜜　媽：3個月了還是分不開

退休生活費只要工作時期5成！他36歲財務自由　理財心法公開

00706L跌太慘　證交所宣布2／29暫停融資融券

國際熱門新聞

台通緝犯遭殺涉案泰女落網　泰警：1嫌逃回台

南韓知名商場出人命！　女玩高空彈跳重摔水泥地

正妹「腦瘤手術」失聯32小時　粉絲擔心集氣

台通緝犯遭槍殺　4台男1泰女逃柬埔寨

正副總統出席天皇慶生　台日斷交首見

紐約醫學院收到10億美元捐款　宣布免繳學費

印度恐怖分屍　70歲婦被塞桶內「缺手臂雙腿」

烏軍棄守重鎮後　又從鄰近村莊撤軍

美援烏軍M1戰車被俄軍擊毀　畫面曝

殺瘋了！　比亞迪新車一台35萬

車禍求償2600萬　她玩1比賽保險金飛了

錢包翻出5個月前彩券　意外中3千萬大獎

日知名迴轉壽司「竊取同業機密」判罰3000萬日圓

即／拜登：以色列同意「齋戒月期間」停火

更多熱門

相關新聞

納瓦尼身亡前夕　原本將換囚獲釋

納瓦尼身亡前夕　原本將換囚獲釋

俄羅斯總統普丁頭號政敵、反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日在北極圈IK-3流放地驟逝，被外界普遍懷疑死因並不單純。根據其盟友最新說法，他原本將在一場換囚行動中獲釋，重獲自由前夕卻突然離世，因為普丁在最後一刻改變心意。

中國應思考何謂受人尊敬的價值

中國應思考何謂受人尊敬的價值

烏克蘭證實：納瓦尼死因與「血栓」有關

烏克蘭證實：納瓦尼死因與「血栓」有關

專家預測烏俄2024戰況：西方不容再誤判

專家預測烏俄2024戰況：西方不容再誤判

納瓦尼母親被威脅：不秘密下葬就動手腳

納瓦尼母親被威脅：不秘密下葬就動手腳

關鍵字：

習近平普丁

讀者迴響

熱門新聞

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面