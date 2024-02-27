今日烏克蘭、明日台灣？　CNN分析普丁習近平「危險相似」

▲俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，普丁在烏克蘭的野心，以及習近平對台灣主權的主張，有著「危險的相似之處」，包括利用西方強化執政合法性、透過歷史與民族論述為侵略意圖辯護等，就連北約秘書長也提出類似「今日烏克蘭、明日台灣」的警告。不過，烏克蘭與台灣的處境仍有相異之處，必須依據各自處境加以評估。

前台灣總統發言人Kolas Yotaka向CNN資深國際記者李普利（Will Ripley）透露，她觀看普丁接受美國名嘴卡爾森（Tucker Carlson）採訪時，內心浮現一個念頭，「普丁跟習近平很像，因為他們都認為自己代表國家的舊帝國力量。他們都是被選中、可以抵禦國家免受外國勢力侵害的領導人。他們認為他們是天選之人，想要永遠掌權。」

本月稍早，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也在慕尼黑安全會議（MSC）指出，普丁2022年全面入侵烏克蘭前夕，曾經訪問習近平並且簽署協議，「互相承諾彼此的夥伴關係不受任何限制」，中俄正變得日益親密。萬一普丁在烏克蘭勝利，不僅烏克蘭受到挑戰，也向普習2人傳遞訊息，「他們使用武力，就能得到想要的東西。今天發生在烏克蘭的事情，明天也可能發生在台灣。」

儘管中國反對將台灣與烏克蘭相提並論，但該國對烏俄戰爭的反應，卻加劇了外界擔憂。北京拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵，儘管宣稱中立卻持續強化與莫斯科的經濟、戰略與外交關係，成為俄羅斯受制裁經濟的關鍵生命線。

CNN的李普利也指出，普習都利用他們國家以前「比西方更偉大」的形象，在國內民眾面前尋求強化執政合法性，並且在與西方發生摩擦時展示力量。2人也把現在的地緣政治行動，形塑成國家在國際舞台影響力「自然復甦」的一部分，有助於合理化果斷外交政策，以及對西方主導地位的挑戰。

另一方面，普丁為侵略烏克辯護時，部分引述了歷史恩怨及民族主義（nationalism）。對他而言，烏俄歷史連繫深植於長達數世紀的共同歷史、文化交換及政治聯盟，足以證明烏克蘭應該被納入俄羅斯勢力範圍。不過，烏克蘭雖然曾是蘇聯的一部分，卻有漫長且複雜的歷史，包括獨立與外國統治時期。

▲2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，蔡英文陪同上台向支持者致意。（圖／記者李毓康攝）



習近平也將「統一台灣」與「中華民族復興」的全面戰略綁在一起。但據政治大學選舉研究中心調查結果，2023年僅2.4%台灣居民認為自己是中國人、創歷史新低，蔡英文在2020年大選連任的壓倒性勝利，以及民進黨史無前例獲得第三屆總統任期，都突顯了台灣政治格局的關鍵特徵，「許多公民珍惜他們的民主制度、自由與獨特身分認同。」

如今，習近平正以2次世界大戰後、世界百年未見的速度擴張中國軍隊，近年更顯著升級對台軍事恫嚇，包括頻繁入侵空域、在台灣附近進行大規模軍演等。分析人士表示，北京加大軍事建設、現代化努力及先進武器部署，進一步突顯其脅迫與恐嚇台灣的意圖，同時加劇區域緊張局勢。

不過，談到台灣與烏克蘭的未來時，這種類比仍有侷限性，必須根據雙方條件，逐一理解與處理。首先，台灣獲得包括華府在內的重要國際支持，儘管是非正式、非官方的，卻讓北京強行併吞台灣的任何企圖，都變得更加複雜。此外，美國承諾根據《台灣關係法》向台灣提供自衛手段，進一步將台灣局勢與烏克蘭情況區隔開來。