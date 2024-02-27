南極大陸首次出現「高致病性禽流感」　數以萬計企鵝受威脅

▲南極洲首次證實存在禽流感病毒。圖為皇帝企鵝。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

國外科學家26日首次證實，高致病性禽流感病毒入侵南極大陸，對於南極地區龐大的企鵝群體構成潛在的致命威脅。

據路透社報導，西班牙科學調查高級委員會（Higher Council for Scientific Investigation，CSIC）26日表示，阿根廷科學家在Primavera南極基地附近發現死亡的賊鷗屬海鳥，並從採集樣本中證實了禽流感病毒的存在，「這一發現首度表明，儘管南極洲與其他大陸存在距離與自然屏障，但高致病性禽流感病毒已到達南極。」

報導指出，在南極半島出現確診病例之前，附近島嶼上包含巴布亞企鵝（Gentoo penguin）在內等群體也出現了許多感染情況，凸顯出南極地區面臨H5N1禽流感的風險。近月以來，H5N1禽流感已經導致世界各地鳥類數量大幅減少。

CSIC聲明提到，分析結果顯示，這些禽鳥感染了H5亞型禽流感，且至少有一隻死鳥含有高致病性禽流感病毒。阿根廷南極研究所（Instituto Antártico Argentino）26日表示，已透過與西班牙研究人員合作證實了死鳥樣本存在這種病毒。

報導指出，成千上萬隻的企鵝聚集在南極大陸與附近島嶼上，使得致命的禽流感病毒很容易傳播。南極研究科學委員會（Scientific Committee on Antarctic Research）的數據也顯示，其研究基地目前已證實有一例確診。