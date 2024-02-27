　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南極大陸首次出現「高致病性禽流感」　數以萬計企鵝受威脅

▲▼皇帝企鵝。（圖／達志影像／美聯社）

▲南極洲首次證實存在禽流感病毒。圖為皇帝企鵝。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

國外科學家26日首次證實，高致病性禽流感病毒入侵南極大陸，對於南極地區龐大的企鵝群體構成潛在的致命威脅。

據路透社報導，西班牙科學調查高級委員會（Higher Council for Scientific Investigation，CSIC）26日表示，阿根廷科學家在Primavera南極基地附近發現死亡的賊鷗屬海鳥，並從採集樣本中證實了禽流感病毒的存在，「這一發現首度表明，儘管南極洲與其他大陸存在距離與自然屏障，但高致病性禽流感病毒已到達南極。」

報導指出，在南極半島出現確診病例之前，附近島嶼上包含巴布亞企鵝（Gentoo penguin）在內等群體也出現了許多感染情況，凸顯出南極地區面臨H5N1禽流感的風險。近月以來，H5N1禽流感已經導致世界各地鳥類數量大幅減少。

CSIC聲明提到，分析結果顯示，這些禽鳥感染了H5亞型禽流感，且至少有一隻死鳥含有高致病性禽流感病毒。阿根廷南極研究所（Instituto Antártico Argentino）26日表示，已透過與西班牙研究人員合作證實了死鳥樣本存在這種病毒。

報導指出，成千上萬隻的企鵝聚集在南極大陸與附近島嶼上，使得致命的禽流感病毒很容易傳播。南極研究科學委員會（Scientific Committee on Antarctic Research）的數據也顯示，其研究基地目前已證實有一例確診。

ET快訊
快訊／致癌蘇丹紅流向全台！研發處長、研發員涉變造SGS報告聲
台彩公布！　中大獎「最強運星座」曝光
快訊／汐止女墜樓　斷頭慘死
快訊／aespa Karina認愛李宰旭！
2男「他家當自己家」倒車入庫！　屋主怒炸：人不要臉天下無敵
亞尼克集體倒店！　董座認「2因素」連關6店
快訊／永康死亡車禍！騎士遭輾爆頭慘死
LIVE／理科嗆前夫：私女聊性！　吹起來了？年輕人百貨交疊
15歲田徑少年遭保時捷5煞圍毆！　全身傷棄賽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南極大陸首次出現「高致病性禽流感」　數以萬計企鵝受威脅

難以相信「川普竟力挺普丁」！　澤倫斯基：他正和美國人作對

太平洋島國吉里巴斯「出現中國警察」　美國批加劇地區緊張

矽谷頂尖高中再傳16歲少女臥軌　家長曝「學校像高壓鍋」競爭激烈

車禍求償2600萬！她竟參加「扔樹比賽」還奪冠　保險金秒飛了

美國商務部長演說「多次提台積電」　承諾確保亞利桑那廠成功

台灣不能使用「星盾」？　SpaceX駁斥美國眾議員

台通緝犯在曼谷遭槍殺棄屍　4台男1泰女「確認逃到柬埔寨」

澤倫斯基：美國若不援烏　數百萬人恐喪生

收到10億美元捐款！　紐約醫學院宣布「免繳學費」

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

南極大陸首次出現「高致病性禽流感」　數以萬計企鵝受威脅

難以相信「川普竟力挺普丁」！　澤倫斯基：他正和美國人作對

太平洋島國吉里巴斯「出現中國警察」　美國批加劇地區緊張

矽谷頂尖高中再傳16歲少女臥軌　家長曝「學校像高壓鍋」競爭激烈

車禍求償2600萬！她竟參加「扔樹比賽」還奪冠　保險金秒飛了

美國商務部長演說「多次提台積電」　承諾確保亞利桑那廠成功

台灣不能使用「星盾」？　SpaceX駁斥美國眾議員

台通緝犯在曼谷遭槍殺棄屍　4台男1泰女「確認逃到柬埔寨」

澤倫斯基：美國若不援烏　數百萬人恐喪生

收到10億美元捐款！　紐約醫學院宣布「免繳學費」

女子上班保暖穿搭！被主管多次嫌「噁心」　掀網兩派討論

任內推禁硃砂入學測考題　62歲衛福部前司長應考也答錯：考題太刁鑽

快訊／致癌蘇丹紅流向全台！研發處長、研發員涉變造SGS報告聲押

陸綜爆受傷意外！深夜傳「王鶴棣怒了要求重錄」工作人員激動發聲

整片橘紅火海！台中工廠空地電纜狂燒　千萬消防車操到飄白煙

拉麵、壽司都是「高澱粉」日本人卻很瘦！網曝原因：比運動更重要

學測提早響鈴「56人提高1級分」被說加太多！一票搞錯了　真相曝

嘉大承接東區社區公共托育家園　具體實踐大學社會責任

藍稱綠「卡韓」接民主基金會董事長　吳思瑤駁：照慣例由韓國瑜出任

防猴害降農損！花蓮啓動電圍網補助申請　即日起至3月12日止

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

南韓知名商場出人命！　女玩高空彈跳重摔水泥地

正妹「腦瘤手術」失聯32小時　粉絲擔心集氣

台通緝犯遭槍殺　4台男1泰女逃柬埔寨

正副總統出席天皇慶生　台日斷交首見

印度恐怖分屍　70歲婦被塞桶內「缺手臂雙腿」

烏軍棄守重鎮後　又從鄰近村莊撤軍

殺瘋了！　比亞迪新車一台35萬

匈牙利國會批准了！　瑞典將成北約第32個成員國

哈瑪斯談判軟化　拜登：加薩有望3／4前達成停火

錢包翻出5個月前彩券　意外中3千萬大獎

日知名迴轉壽司「竊取同業機密」判罰3000萬日圓

半裸女「頭下腳上遭拖進電梯」　恐怖男友落網

台人在泰國遭槍殺身分曝光　44歲男犯2前科

車禍求償2600萬　她玩1比賽保險金飛了

更多熱門

相關新聞

台南土雞場確診禽流感撲殺12794隻防堵

台南土雞場確診禽流感撲殺12794隻防堵

台南市動保處於2月21日接獲佳里區一養土雞業者，通報場內黑羽土雞有異常死亡情形，當天立即派員至現場進行移動管制及疫情調查，並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，經確診為H5N1亞型高病原性禽流感，動保處於2月24日完成撲殺12794隻，全數運至焚化爐銷燬，並進行全場消毒，以阻絕疫病傳播。

台南市土雞場檢出禽流感動保處撲殺10016隻

台南市土雞場檢出禽流感動保處撲殺10016隻

柬埔寨今年已4起人類感染H5N1禽流感　疾管署提升旅遊疫情建議

柬埔寨今年已4起人類感染H5N1禽流感　疾管署提升旅遊疫情建議

土雞異常死亡　驗出確診禽流感

土雞異常死亡　驗出確診禽流感

傳H5N1禽流感！口湖鄉撲殺2.4萬土雞

傳H5N1禽流感！口湖鄉撲殺2.4萬土雞

關鍵字：

南極大陸南極企鵝禽流感禽流感病毒H5N1

讀者迴響

熱門新聞

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

廖峻「血管瘤開刀」裝11支血管支架！

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

前夫反擊理科太太：房子是我們買的！

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面