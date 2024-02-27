車禍求償2600萬！她竟參加「扔樹比賽」還奪冠　保險金秒飛了

▲格拉布斯卡提出車禍求償申請，卻被發現能夠參加扔樹比賽。（圖／翻攝X@brodstanaccount）



記者吳美依／綜合報導

愛爾蘭一名女子宣稱，因為車禍「行動不便」，無法執行家務或提拿沉重物品，向保險公司索賠65萬英鎊（約新台幣2600萬元）。未料，她卻被發現參加了一場慈善「扔樹比賽」，甚至還贏得冠軍，最後被駁回索賠申請。

每日郵報等外媒報導，36歲的格拉布斯卡（Kamila Grabska）表示，她在2017年被後車追撞後受傷，頸部與背部長期疼痛，不僅無法做家事、舉起沉重物品、自行取藥或照顧孩子，甚至超過5年沒辦法工作，已經陷入「殘疾狀態」，因此向RSA Insurance索賠65萬英鎊的傷害保險金。

不過，法庭展示的照片證據卻顯示，2018年1月，格拉布斯卡在克萊爾郡（County Clare）恩尼斯（Ennis）參加一場「扔樹比賽」，還一舉奪冠，選手必須將雲杉樹扔擲出去，距離最遠者才能獲勝。另一段影片證據也表明，她2023年11月在公園跟寵物狗玩耍長達90分鐘。

法官表示，儘管「扔樹比賽」幾天前，格拉布斯卡還向醫生抱怨脊椎、背部和頸部疼痛，當天卻「以非常靈活的動作扔出了一棵非常大的天然聖誕樹。」最終，法官駁回了這項索賠，裁定她無法獲得任何賠償。