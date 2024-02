「直播殺貓」殘忍肢解！英跨性別女深夜誘殺工程師　被判關到死

▲布雷克殘忍誘殺一名30歲男子,行凶當晚的身影被監視器拍下。(圖/翻攝Thames Valley Police,下同。)



記者吳美依/綜合報導

華裔英籍跨性別女子布雷克(Scarlet Blake)殘忍誘殺一名30歲工程師,26日被判處終身監禁,必須服刑至少24年,才有機會申請假釋。她被檢方形容為「迷戀暴力與死亡」,犯下殺人案的4個月前,曾直播自己殘忍殺害肢解鄰居愛貓的影片,還在鏡頭前說,「總有一天,我想學會如何對一個人這麼做。」

《衛報》報導,2021年7月某晚,布雷克盯上獨自步行回家的卡雷諾(Jorge Martin Carreno),將對方引誘至查威爾河(River Cherwell)河畔,拿出酒瓶重擊對方頭部後,又使用自製絞索將對方勒暈,最終將其推入水中,導致受害者溺斃身亡。

此前,布雷克曾直播自己誘殺貓咪的過程,她持刀殺害毛孩後放入攪拌機,一邊行凶一邊說,「總有一天,我想學會如何對一個人這麼做。」當時背景播放Netflix犯罪紀錄影集「別惹喵皇:肉搜網際殺手」主題曲,該作品描述了加拿大謀殺犯馬尼奧塔(Luka Rocco Magnotta)上傳殺貓影片後,殘忍謀害中國留學生林俊的真實案件。

布雷克9歲那一年從中國移民至英國,12歲向父母坦承自己是跨性別女性。她出庭時表示,當晚與卡雷諾在河邊就告別了,不知道對方後來死亡,更否認預謀犯案。她還聲稱罹患「人格分裂」,其中一個「人格」認為自己是隻貓,在陪審團面前不斷喵喵叫。

不過,法官、檢方及陪審團不接受這個說法,也有證據表明,布雷克曾和前女友坦承犯案。

法官錢伯倫(Chamberlain)在庭上向布雷克說,其犯行並非一時失控,而是思考與制定數月的計畫結果,「我很確定妳透過殺害卡雷諾獲得快感,就像妳從殺害那隻貓獲得快感一樣。」即便她將病態興趣歸咎於「人格分裂」,不斷談論跨性別者的艱辛,以及與父母的緊張關係,實際上只是「試圖合理化妳所做的事情,並且把責任推卸給別人。沒有證據顯示妳患有任何相關心理疾病或精神障礙。」

最終,錢伯倫宣判,布雷克因為謀殺罪被判終身監禁,最低刑期24年,得以減去已被關押的196天。此外,她還因為傷害動物被判4個月監禁,另外還有刑事損害罪的2個月監禁。

Caution: viewer discretion is advised.



Following an investigation by our Major Crime Unit, Scarlet Blake, aged 25, formerly of Crotch Crescent, Oxford has been sentenced to life with a minimum term of 23 years’ and 169 days for the murder of Jorge Martin Carreno.



1/2 pic.twitter.com/bkUxbNXBIt