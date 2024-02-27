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「直播殺貓」殘忍肢解！英跨性別女深夜誘殺工程師　被判關到死

▲▼跨性別女子布雷克（Scarlet Blake）殘忍誘殺一名30歲男子，26日被判處終身監禁。她此前曾經直播殺貓。（圖／翻攝Thames Valley Police）

▲布雷克殘忍誘殺一名30歲男子，行凶當晚的身影被監視器拍下。（圖／翻攝Thames Valley Police，下同。）

記者吳美依／綜合報導

華裔英籍跨性別女子布雷克（Scarlet Blake）殘忍誘殺一名30歲工程師，26日被判處終身監禁，必須服刑至少24年，才有機會申請假釋。她被檢方形容為「迷戀暴力與死亡」，犯下殺人案的4個月前，曾直播自己殘忍殺害肢解鄰居愛貓的影片，還在鏡頭前說，「總有一天，我想學會如何對一個人這麼做。」

《衛報》報導，2021年7月某晚，布雷克盯上獨自步行回家的卡雷諾（Jorge Martin Carreno），將對方引誘至查威爾河（River Cherwell）河畔，拿出酒瓶重擊對方頭部後，又使用自製絞索將對方勒暈，最終將其推入水中，導致受害者溺斃身亡。

此前，布雷克曾直播自己誘殺貓咪的過程，她持刀殺害毛孩後放入攪拌機，一邊行凶一邊說，「總有一天，我想學會如何對一個人這麼做。」當時背景播放Netflix犯罪紀錄影集「別惹喵皇：肉搜網際殺手」主題曲，該作品描述了加拿大謀殺犯馬尼奧塔（Luka Rocco Magnotta）上傳殺貓影片後，殘忍謀害中國留學生林俊的真實案件。

▲▼跨性別女子布雷克（Scarlet Blake）殘忍誘殺一名30歲男子，26日被判處終身監禁。她此前曾經直播殺貓。（圖／翻攝Thames Valley Police）

布雷克9歲那一年從中國移民至英國，12歲向父母坦承自己是跨性別女性。她出庭時表示，當晚與卡雷諾在河邊就告別了，不知道對方後來死亡，更否認預謀犯案。她還聲稱罹患「人格分裂」，其中一個「人格」認為自己是隻貓，在陪審團面前不斷喵喵叫。

不過，法官、檢方及陪審團不接受這個說法，也有證據表明，布雷克曾和前女友坦承犯案。

法官錢伯倫（Chamberlain）在庭上向布雷克說，其犯行並非一時失控，而是思考與制定數月的計畫結果，「我很確定妳透過殺害卡雷諾獲得快感，就像妳從殺害那隻貓獲得快感一樣。」即便她將病態興趣歸咎於「人格分裂」，不斷談論跨性別者的艱辛，以及與父母的緊張關係，實際上只是「試圖合理化妳所做的事情，並且把責任推卸給別人。沒有證據顯示妳患有任何相關心理疾病或精神障礙。」

最終，錢伯倫宣判，布雷克因為謀殺罪被判終身監禁，最低刑期24年，得以減去已被關押的196天。此外，她還因為傷害動物被判4個月監禁，另外還有刑事損害罪的2個月監禁。

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