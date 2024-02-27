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戰爭引爆俄逃亡潮！5700俄人滯留仁川機場　向南韓申請庇護者激增

▲▼前往南韓申請避難的俄國民眾暴增。圖為南韓仁川國際機場。（圖／達志影像）

▲前往南韓申請避難的俄國民眾暴增。圖為南韓仁川國際機場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從俄羅斯總統普丁下令全面侵略烏克蘭後，雙方開戰至今已滿2年，為了躲避普丁頒布的徵兵令，許多民眾紛紛逃離至國外，其中位於東北亞的南韓成為熱門選項，光是去年就有5700多名俄羅斯人逃往南韓、申請難民庇護，然而南韓移民相關法規非常嚴格，因此他們只能受困在仁川國際機場。

根據《韓聯社》，南韓法務部今年2月中旬公佈「2023年12月出入國（出入境）外國人政策統計月報」，當中便指出過去一整年接獲的難民申請數高達1萬8838件，比起2022年激增63%，當中高達5750件為俄羅斯人，佔總比率為30.5%，且是2022年申請難民庇護者（1038人）的五倍之多。

翻閱過去南韓的統計資料，從1994年開始統計至2019年，26年來南韓所接獲的俄籍難民申請件數為5814件，等於光是2023年一整年的俄籍難民申請數（5750人），就相當於26年來的合計結果。

從申請難民庇護的理由分析，最大宗的原因為「政治性意見」（4580件）、其次為宗教（2665件）、特定社會群體（1205件）、家庭結合（887件）、種族歧視（719件）。

為了躲避莫斯科當局頒布的徵召令，許多俄國人正設法遠走高飛。英媒BBC指出，俄烏戰爭爆發後從俄國逃離的民眾最少數十萬、最多則為數百萬人；至於富比世雜誌則引用消息人士的說法，表示2022年約有60萬至100萬人逃離俄羅斯邊境。

根據美媒CNN，其實南韓政府對於難民申請庇護的接受條件非常嚴格，尤其過去30年來前往南韓申請難民的10萬3000分庇護書中，最終只有4052人被認定為難民而受庇護。

俄國民眾逃避普丁徵召令而遠走南韓，在遭到南韓法務部拒絕難民申請後，他們只能在仁川國際機場留宿，深怕再度回到俄羅斯，而這一待就是將近5個月，只能靠南韓移民當局發放的食物為生。

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