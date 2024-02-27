　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基：美國若不援烏　數百萬人恐喪生

▲烏克蘭總統澤倫斯基敦促美國國會通過援烏法案。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基敦促美國國會通過援烏法案。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基25日接受訪問時表示，若美國國會不通過總統拜登提出的600億美元（約新台幣1.9兆元）援烏案，烏克蘭將有數百萬人在抵抗俄羅斯的戰爭中喪生。

在接受CNN的訪談中，針對美國參議員范斯（J.D. Vance）「即使美國援助烏克蘭，戰爭的結果還是一樣」的說法，澤倫斯基表示，他不確定范斯到底明不明白當前的情況。

「想弄清楚就到前線看看到底發生些什麼事，和當地人民談談」，澤倫斯基說，向烏克蘭人民了解，一旦沒有這些軍援，他們會發生什麼事，「那麼他就會明白...將有數以百萬計的人被殺害。他當然不會明白，上帝保佑這場戰爭不是發生在你們的國土上。」

事實上在這場訪問播出前不久，澤倫斯基才在記者會上公布俄烏開戰至今，烏軍有多達3.1萬人死亡，但他駁斥俄方聲稱的烏軍死亡人數，在俄方公布的數據中，烏軍死亡人數要高得多。他進一步指出，在被俄軍占領的烏克蘭領土上，已有數萬至數十萬平民死亡。

CNN無法獨立核實烏軍實際死亡人數。戰事開戰至今，烏軍一直不願公布官兵實際陣亡人數，此前由烏方提及的數據，是2022年6月，時任國防部長列佐尼科夫（Oleksiy Reznikov）說，他相信有數以萬計的烏克蘭人遭到殺害；2個月後，時任武裝部隊總司令扎盧日尼（Valerii Zaluzhnyi）表示，約9000名烏軍陣亡。美方則估計，大約7萬名烏軍陣亡，傷者人數是陣亡人士的一倍。

解密的美方情報文件顯示，與此同時，俄羅斯地面部隊人員與發起侵略前相比，已經損失了驚人的87％。

ET快訊
快訊／賴清德財產申報！　存款剩215萬、背房貸1386萬
快訊／從12樓墜落2樓！　新北男死亡
快訊／蔡英文財產申報曝！存款6298萬、兩書著作權無法估計
快訊／台股遇空襲！5大廠下跌　失守18800
快訊／士林派出所火警！　竄出濃黑煙
快訊／2縣市大雨特報　凍雨襲到入夜
送陳俊翰最後一程　賴清德：他已無病無痛，離開了輪椅
小姊妹昏迷6天！　最新狀況曝
快訊／石茂強遭槍殺　4台男1女「確認逃到柬埔寨」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

車禍求償2600萬！她竟參加「扔樹比賽」還奪冠　保險金秒飛了

美國商務部長演說「多次提台積電」　承諾確保亞利桑那廠成功

台灣不能使用「星盾」？　SpaceX駁斥美國眾議員

台通緝犯在曼谷遭槍殺棄屍　4台男1泰女「確認逃到柬埔寨」

澤倫斯基：美國若不援烏　數百萬人恐喪生

收到10億美元捐款！　紐約醫學院宣布「免繳學費」

馬克宏：必須阻止俄戰勝　不排除西方派兵援烏

泰勒絲父親驚傳「痛毆狗仔」　他報案怒控：一拳揍在我臉上

影片曝！德軍機拒中、俄遊客參觀遭批歧視　空中巴士急滅火

納瓦尼身亡前夕「本將換囚獲釋」　她爆：普丁最後一刻改變心意

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

車禍求償2600萬！她竟參加「扔樹比賽」還奪冠　保險金秒飛了

美國商務部長演說「多次提台積電」　承諾確保亞利桑那廠成功

台灣不能使用「星盾」？　SpaceX駁斥美國眾議員

台通緝犯在曼谷遭槍殺棄屍　4台男1泰女「確認逃到柬埔寨」

澤倫斯基：美國若不援烏　數百萬人恐喪生

收到10億美元捐款！　紐約醫學院宣布「免繳學費」

馬克宏：必須阻止俄戰勝　不排除西方派兵援烏

泰勒絲父親驚傳「痛毆狗仔」　他報案怒控：一拳揍在我臉上

影片曝！德軍機拒中、俄遊客參觀遭批歧視　空中巴士急滅火

納瓦尼身亡前夕「本將換囚獲釋」　她爆：普丁最後一刻改變心意

明回暖！周五起又一波大降溫「全台濕冷探1字頭」　連3天有望追雪

3檔台股ETF受益人周周增　00919奪人氣績效雙冠王

淫狼誆「免費染護髮」性侵弱女與少女　判4年10月定讞

亞太社會創新高峰會5／4登場　13國114講者共論提升社會韌性

財政召委禮讓黃珊珊？徐巧芯爆被狂抗議　嘆「不禮讓更能合作」

蔡英文頒褒揚令不捨陳俊翰　「他的離世是台灣社會巨大損失」

外媒點名Switch 2開賣時間　日經再爆「任天堂有防轉賣措施」

蔣萬安恢復YouBike前30分鐘免費　柯文哲：每個政策都要講出理由

考卷還沒發！他「拋1問題」多益直接0分　兩派戰翻：你蠻衰的

拿別人的「阿法」租夫妻檔被抓包　他慘遭弘仁會丟魚池嗆拔牙

老公趁收衣服偷穿妻子胸罩！　性感跳肚皮舞全被監視器拍下

國際熱門新聞

南韓知名商場出人命！　女玩高空彈跳重摔水泥地

正妹「腦瘤手術」失聯32小時　粉絲擔心集氣

正副總統出席天皇慶生　台日斷交首見

台通緝犯遭槍殺　4台男1泰女逃柬埔寨

印度恐怖分屍　70歲婦被塞桶內「缺手臂雙腿」

烏軍棄守重鎮後　又從鄰近村莊撤軍

殺瘋了！　比亞迪新車一台35萬

匈牙利國會批准了！　瑞典將成北約第32個成員國

哈瑪斯談判軟化　拜登：加薩有望3／4前達成停火

台人在泰國遭槍殺身分曝光　44歲男犯2前科

半裸女「頭下腳上遭拖進電梯」　恐怖男友落網

日知名迴轉壽司「竊取同業機密」判罰3000萬日圓

錢包翻出5個月前彩券　意外中3千萬大獎

美股終結三連漲！　道瓊跌62點

更多熱門

相關新聞

馬克宏：須阻止俄戰勝　不排除西方派兵

馬克宏：須阻止俄戰勝　不排除西方派兵

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天宣布升高援助烏克蘭對抗俄羅斯入侵的新措施，並說為了實現歐洲擊潰俄國的目標，甚至不惜派遣西方地面部隊至烏。

紐時記者新書：拜登戲稱婚姻秘訣是美好性生活

紐時記者新書：拜登戲稱婚姻秘訣是美好性生活

陳俊翰今告別式　母校密西根大學法學院長悼念

陳俊翰今告別式　母校密西根大學法學院長悼念

斯洛伐克總理曝：北約及歐盟部分國家考慮派兵烏克蘭

斯洛伐克總理曝：北約及歐盟部分國家考慮派兵烏克蘭

烏軍棄守重鎮後　又從鄰近村莊撤軍

烏軍棄守重鎮後　又從鄰近村莊撤軍

關鍵字：

美國烏克蘭俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

廖峻「血管瘤開刀」裝11支血管支架！

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

前夫反擊理科太太：房子是我們買的！

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面