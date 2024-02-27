台通緝犯在曼谷遭槍殺棄屍　4台男1泰女「確認逃到柬埔寨」

▲泰國女嫌被拍到逃往柬埔寨。（圖／翻攝自dailynews.co.th）



記者吳美依／綜合報導

台灣44歲通緝犯石茂強25日被棄屍在泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近一間廢棄餐廳，頭部遭受多次槍傷。根據《曼谷時報》最新報導，泰國警方已經發現證據，4名台灣男性與1名泰國女性涉嫌犯案，但全都已於25日晚間潛逃至柬埔寨。

泰國沙繳府（Sa Kaeo）移民部門官員蘇帕蓬（Napatpong Supaporn）表示，根據監視器畫面，5嫌25日下午4時乘車抵達當地，下午6時使用護照在阿蘭亞普拉塔（Aranyaprathet）過境站進入柬埔寨邊境小鎮波別（Poipet），晚間7時半抵達波別一間賭場，晚間9時搭計程車前往柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）。

蘇帕蓬解釋，當時尚未發布逮捕令，因此5嫌通關時皆未被移民警察攔下。泰國當局仍在調查中，並且等待柬埔寨執法部門的通知，以釐清他們是否已經離開柬埔寨。

▲石茂強疑似在泰國女嫌租屋處遇害後，才遭棄屍於機場附近一間廢棄餐廳。（圖／翻攝自dailynews.co.th）



初步調查結果顯示，石茂強陳屍地點並非第一案發現場，而是在泰國女嫌租屋處、一間位於曼谷叻拋區（Lat Phrao）拉普拉考路（Lat Pla Khao Road）的民宅內遇害。屋主是一位現居台灣的泰國公民，2個月前將房子出租給泰國女嫌。

根據附近居民說法，許多泰國與中國年輕人經常在這裡聚會，而且總是乘坐豪車出入。還有人指出，20多歲的泰國女嫌，可能就是死者的女友。

與此同時，石茂強生前行蹤也被查明。他24日在芭達雅（Pattaya）偷走一輛白色豐田（Toyota）Yaris，之後把汽車棄置路邊，25日凌晨2時騎車抵達租屋處。

▲石茂強在台灣被通緝而逃至泰國。（圖／翻攝自泰媒YouTube）



另一方面，3名台灣男嫌25日凌晨2時30分抵達蘇凡納布機場，與第4名已經身在泰國的台灣男嫌會合後，於凌晨3時12分坐計程車抵達租屋處。不久後，鄰居們就聽見槍響，並在凌晨4時51分目睹一輛紅色馬自達（Mazda）駛離。

警方認為，這輛紅色馬自達被用於運送死者遺體，25日早上7時半曾被拍到駛入機場垃圾場附近的小巷子裡，之後也被棄置在不遠處，車上查獲500公克K他命、清潔液、一塊沾有血跡的布料、空的手槍盒。

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