　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰勒絲父親驚傳「痛毆狗仔」　他報案怒控：一拳揍在我臉上

▲▼2014年，泰勒絲與父親史考特（Scott Swift）走在紐約市街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲2014年，泰勒絲與父親走在紐約市街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）正在舉行世界巡迴演唱會Eras，26日晚間於雪梨結束在澳洲的演出。不過，她的71歲父親史考特（Scott Swift）卻被傳出涉嫌攻擊狗仔、甚至一拳打在對方臉上，當局目前正在調查中。

《澳洲廣播公司》（ABC）報導，澳洲記者麥克唐諾（Ben McDonald）是Matrix Media的狗仔隊，在泰勒絲巡迴來到澳洲後，一直在雪梨各處追蹤拍攝這名來自美國的音樂巨星，已經向警方報案，指控泰勒絲的父親攻擊自己。

根據麥克唐諾說法，泰勒絲完成最後一場演出後，在雪梨港一艘郵輪上舉行慶功宴，27日凌晨與團隊下船時，隨扈一直用雨傘推擠他的鏡頭與臉龐，而在某個時間點，史考特突然「加入戰局」，「他衝了過來，然後一拳揍在我臉上。」

麥克唐諾表示，事發當時，泰特絲已經坐在車裡，而史考特全程沒有說任何一句話。他起初以為攻擊者是一名「缺乏訓練並且不專業的」當地維安人員，「在23年（的職業生涯）裡，我從未被攻擊過，遑論被某人的爸爸一拳打在臉上」，幸好傷勢並不嚴重。

對此，新南威爾斯州（NSW）警方證實，「一名71歲男性據稱在凌晨約2時30分於中立灣碼頭（Neutral Bay Wharf）攻擊一名51歲男性，然後離開該地點。」被襲者報案之後，負責轄區的警局正在調查中。

 
ET快訊
快訊／賴清德財產申報！　存款剩215萬、背房貸1386萬
快訊／從12樓墜落2樓！　新北男死亡
快訊／蔡英文財產申報曝！存款6298萬、兩書著作權無法估計
快訊／台股遇空襲！5大廠下跌　失守18800
快訊／士林派出所火警！　竄出濃黑煙
快訊／2縣市大雨特報　凍雨襲到入夜
送陳俊翰最後一程　賴清德：他已無病無痛，離開了輪椅
小姊妹昏迷6天！　最新狀況曝
快訊／石茂強遭槍殺　4台男1女「確認逃到柬埔寨」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

車禍求償2600萬！她竟參加「扔樹比賽」還奪冠　保險金秒飛了

美國商務部長演說「多次提台積電」　承諾確保亞利桑那廠成功

台灣不能使用「星盾」？　SpaceX駁斥美國眾議員

台通緝犯在曼谷遭槍殺棄屍　4台男1泰女「確認逃到柬埔寨」

澤倫斯基：美國若不援烏　數百萬人恐喪生

收到10億美元捐款！　紐約醫學院宣布「免繳學費」

馬克宏：必須阻止俄戰勝　不排除西方派兵援烏

泰勒絲父親驚傳「痛毆狗仔」　他報案怒控：一拳揍在我臉上

影片曝！德軍機拒中、俄遊客參觀遭批歧視　空中巴士急滅火

納瓦尼身亡前夕「本將換囚獲釋」　她爆：普丁最後一刻改變心意

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

車禍求償2600萬！她竟參加「扔樹比賽」還奪冠　保險金秒飛了

美國商務部長演說「多次提台積電」　承諾確保亞利桑那廠成功

台灣不能使用「星盾」？　SpaceX駁斥美國眾議員

台通緝犯在曼谷遭槍殺棄屍　4台男1泰女「確認逃到柬埔寨」

澤倫斯基：美國若不援烏　數百萬人恐喪生

收到10億美元捐款！　紐約醫學院宣布「免繳學費」

馬克宏：必須阻止俄戰勝　不排除西方派兵援烏

泰勒絲父親驚傳「痛毆狗仔」　他報案怒控：一拳揍在我臉上

影片曝！德軍機拒中、俄遊客參觀遭批歧視　空中巴士急滅火

納瓦尼身亡前夕「本將換囚獲釋」　她爆：普丁最後一刻改變心意

明回暖！周五起又一波大降溫「全台濕冷探1字頭」　連3天有望追雪

3檔台股ETF受益人周周增　00919奪人氣績效雙冠王

淫狼誆「免費染護髮」性侵弱女與少女　判4年10月定讞

亞太社會創新高峰會5／4登場　13國114講者共論提升社會韌性

財政召委禮讓黃珊珊？徐巧芯爆被狂抗議　嘆「不禮讓更能合作」

蔡英文頒褒揚令不捨陳俊翰　「他的離世是台灣社會巨大損失」

外媒點名Switch 2開賣時間　日經再爆「任天堂有防轉賣措施」

蔣萬安恢復YouBike前30分鐘免費　柯文哲：每個政策都要講出理由

考卷還沒發！他「拋1問題」多益直接0分　兩派戰翻：你蠻衰的

拿別人的「阿法」租夫妻檔被抓包　他慘遭弘仁會丟魚池嗆拔牙

機械車位升降機突故障 車子如「大怒神」般重重落下！

國際熱門新聞

南韓知名商場出人命！　女玩高空彈跳重摔水泥地

正妹「腦瘤手術」失聯32小時　粉絲擔心集氣

正副總統出席天皇慶生　台日斷交首見

台通緝犯遭槍殺　4台男1泰女逃柬埔寨

印度恐怖分屍　70歲婦被塞桶內「缺手臂雙腿」

烏軍棄守重鎮後　又從鄰近村莊撤軍

殺瘋了！　比亞迪新車一台35萬

匈牙利國會批准了！　瑞典將成北約第32個成員國

哈瑪斯談判軟化　拜登：加薩有望3／4前達成停火

台人在泰國遭槍殺身分曝光　44歲男犯2前科

半裸女「頭下腳上遭拖進電梯」　恐怖男友落網

日知名迴轉壽司「竊取同業機密」判罰3000萬日圓

錢包翻出5個月前彩券　意外中3千萬大獎

美股終結三連漲！　道瓊跌62點

更多熱門

相關新聞

無尾熊緊抱離世同伴　哀悼惹鼻酸

無尾熊緊抱離世同伴　哀悼惹鼻酸

澳洲一隻無尾熊在樹下緊守著同伴不願離去，然而明顯可見同伴已經一動不動了，無尾熊救援組織KOALA RESCUE Inc.分享這則影片，令許多人看了相當不捨，救援人員也對無尾熊展現的哀悼之情感到心碎。

輔大藍易振校長　獲頒獎章

輔大藍易振校長　獲頒獎章

吐瓦魯新任總理出爐！與台灣關係暫回穩

吐瓦魯新任總理出爐！與台灣關係暫回穩

他接銀行電話　竟被AI騙光37萬

他接銀行電話　竟被AI騙光37萬

澳擴增軍艦　澳媒關注與台海關聯

澳擴增軍艦　澳媒關注與台海關聯

關鍵字：

紐澳要聞狗仔澳洲泰勒絲

讀者迴響

熱門新聞

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

廖峻「血管瘤開刀」裝11支血管支架！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

前夫反擊理科太太：房子是我們買的！

墜樓地點位於新商場　台中29歲女12F摔墜亡

Makiyo瘦25公斤「飲食控制法公開」：少量多餐很傷身

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面