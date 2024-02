泰勒絲父親驚傳「痛毆狗仔」　他報案怒控：一拳揍在我臉上

▲2014年,泰勒絲與父親走在紐約市街頭。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

美國流行天后泰勒絲(Taylor Swift)正在舉行世界巡迴演唱會Eras,26日晚間於雪梨結束在澳洲的演出。不過,她的71歲父親史考特(Scott Swift)卻被傳出涉嫌攻擊狗仔、甚至一拳打在對方臉上,當局目前正在調查中。

《澳洲廣播公司》(ABC)報導,澳洲記者麥克唐諾(Ben McDonald)是Matrix Media的狗仔隊,在泰勒絲巡迴來到澳洲後,一直在雪梨各處追蹤拍攝這名來自美國的音樂巨星,已經向警方報案,指控泰勒絲的父親攻擊自己。

根據麥克唐諾說法,泰勒絲完成最後一場演出後,在雪梨港一艘郵輪上舉行慶功宴,27日凌晨與團隊下船時,隨扈一直用雨傘推擠他的鏡頭與臉龐,而在某個時間點,史考特突然「加入戰局」,「他衝了過來,然後一拳揍在我臉上。」

Taylor Swift's Father Being Investigated for Allegedly Attacking Paparazzi | Click to read more https://t.co/DZECUs4lZG