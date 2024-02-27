Joeman潛在收入曝光！　「一個業配屌打藝人整月通告費」

▲陳沂表示只要夠紅，網紅真的能有月收上百萬，若是Joeman這樣的大咖，甚至月收上千萬都有可能。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

如今自媒體當道，許多追逐星夢的年輕人，不再嚮往進軍演藝圈當歌手演員，而是選擇成為網紅，自己當老闆賺錢。向來評論時事不怕得罪人的網紅陳沂今（26日）在臉書表示，只要夠紅YouTuber真的能月收上百萬，若是Joeman這樣的大咖，甚至月收上千萬都有可能，並諷刺那些看不起網紅的藝人，一個月的通告費差不多就是網紅隨便一個業配。

「大家好奇網紅是不是真的能月收上百萬？是真的啊！」陳沂表示，若YouTuber有一定知名度，光靠流量分潤和業配置入，月收都有上百萬。如果是Joeman那種大型IP，月收幾百甚至上千萬都有可能，且是扣除公司成本後的個人純利。

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其他像是做團購的網紅，若經營有道、粉絲黏著度高，同樣有人月收上百萬，陳沂表示「很多私密社團大家不知道是誰的團媽，月收也40、50萬唷！」

當然不是每個網紅都能賺這麼多，陳沂指出那些空有知名度，但形象不對、沒有轉換率，廠商不找工商就賺不到錢；還有更多是完全不知道是誰、卻自稱網紅的人，到處去蹭想要弄些互惠交換，幾千塊的案子也會接，「這種就還是需要其他正職工作，單靠網紅收入沒辦法養活自己。」

不管是不是網紅，陳沂認為，各行各業都有賺錢跟賺不到錢的人，無論什麼職業，能做好都非常厲害。所以有些看不起網紅的藝人，在她看來非常可笑，「我們隨便一個業配都是你們那些通告藝人一個月的收入了吧？講得好像網紅很稀罕電視圈一樣????」。

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