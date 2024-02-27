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納瓦尼身亡前夕「本將換囚獲釋」　她爆：普丁最後一刻改變心意

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）猝逝。（圖／路透）

▲納瓦尼16日猝逝，享年47歲。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯總統普丁頭號政敵、反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日在北極圈IK-3流放地驟逝，被外界普遍懷疑死因並不單純。根據其盟友最新說法，他原本將在一場換囚行動中獲釋，重獲自由前夕卻突然離世，因為普丁在最後一刻改變心意。

佩芙奇赫（Maria Pevchikh）是納瓦尼創立組織「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）的現任主席。她宣稱，納瓦尼原本將要透過換囚計畫獲釋，交換對象是目前在德國服刑的俄羅斯特務柯拉希可夫（Vadim Krasikov）。

佩芙奇赫表示，這項換囚計畫已經進行2年，在納瓦尼去世前一天的2月15日，已經進入最終階段，但普丁在最後一刻改變心意，因為「無法容忍納瓦尼獲釋。」

2019年，柯拉希可夫在德國境內近距離開槍，暗殺叛逃的前車臣指揮官坎格許維利（Zelimkhan Khangoshvili），被捕被判無期徒刑，目前仍在德國服刑。今年2月初，普丁接受美國名嘴卡爾森（Tucker Carlson）採訪時曾透露，美俄正在進行一場換囚談判，外界也認為他暗示柯拉希可夫也在獲釋名單上。

德國政府發言人26日證實，他們知悉關於換囚計畫的報導，但拒絕進一步評論。但克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）聲稱「不知道此類協議」的存在，他先前也形容，任何關於政府涉入納瓦尼之死的指控都是「荒謬的」，西方對此反應「歇斯底里」。

不過，BBC等外媒也尚未看到關於佩芙奇赫說法的任何證據，無法獨立執行核實作業。

納瓦尼是過去10年最重要的俄羅斯反對派領導人，因為政治動機指控被判19年有期徒刑，於IK-3流放地、又稱「極地狼」（the Polar Wolf）的監獄服刑，16日卻被獄方宣稱在散步後失去意識，疑似患上猝死症候群而離世。由於其身分敏感，加上遺體未立即交還家屬，被外界懷疑死因不單純。他的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）直接指控，就是普丁下令毒死丈夫。

 
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