路透：南海衛星影像揭露　中國在黃岩島增設浮動屏障

▲22日衛星影像顯示，南海黃岩島入口處出現新的浮動屏障。（圖／路透）

文／中央社香港26日綜合外電報導

路透報導，衛星影像顯示，南海衝突熱點黃岩島（Scarborough Shoal）的入口出現新的「浮動屏障」，具體位置鄰近菲律賓船隻及中國海警船近日頻頻發生衝突的地點。

據路透所見、美國衛星觀測組織「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）22日拍攝的影像，黃岩島入口處出現新的浮動屏障。

菲律賓海岸防衛隊（PCG）昨天也發布報告和影片，顯示有2艘中國海警充氣船於2月22日在淺灘入口處部署浮動屏障。上述衛星影像亦證實菲方的報告內容。

上週中國海警隊聲稱在屏障設置地點驅離了1艘「非法入侵」中國水域的菲國船隻。

馬尼拉則反駁中方說法「不精確」，該國船隻是在當地進行「合法」行動。且菲國漁業暨水產資源局（BFAR）公務船已自本月21日起持續巡邏馬辛洛克灘（Bajo de Masinloc，即黃岩島）水域，以保護菲國漁民的安全。

PCG發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，「我們可以假設（浮動屏障）是專門針對菲律賓公務船所設置，因為每次他們（中方）在馬辛洛克灘附近發現我們的蹤跡，都會安裝屏障。」

黃岩島位於菲律賓200海浬內的專屬經濟區（EEZ），中國則聲稱擁有幾乎整片南海的主權。位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年曾裁定中方主張並無法律依據，然而北京拒絕接受裁定。