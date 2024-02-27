蔡英文、賴清德出席日天皇華誕酒會　NHK：兩國斷交52年首見

▲蔡英文、賴清德出席日天皇華誕酒會，日媒NHK「兩國斷交後首見」。（圖／總統府）

記者趙蔡州／綜合報導

總統蔡英文、副總統賴清德26日晚間出席，日本台灣交流協會舉辦的「日本天皇華誕慶祝酒會」，引起國內各界高度關注，日媒NHK也同步報導，更指出這次是自1972年兩國斷交後，時隔52年再次有我國現任總統、副總統出席該活動，顯示日本與台灣的關係日益密切。

▲日本NHK報導，我國總統蔡英文出席日本天皇華誕慶祝酒會。（圖／翻攝自NHK）

日本台灣交流協會26日晚間在台北市君悅飯店舉辦「日本天皇華誕慶祝酒會」，除了總統蔡英文、副總統賴清德外，還有立法院長韓國瑜、國家安全會議秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，國民黨黨主席朱立倫、民眾黨黨主席柯文哲等人均到場參加活動。

根據日本NHK報導，我國與日本1972年斷絕外交關係後，在台灣舉辦的日本天皇祝壽活動一度暫停，直到2003年才重新舉辦，不過當時日方考慮中國態度，因此當時未邀請我國官員，但隨著時間的推移，我國受邀賓客的層級不斷上升，直到這次時隔52年我國正副總統均列受邀名單，反映雙方關係的深化成果。

▲我國總統蔡英文、副總統賴清德受邀出席「日本天皇華誕慶祝酒會」。（圖／總統府／下同）

總統蔡英文致詞時，首先恭賀日本天皇陛下華誕，接著表示台日2國共同擁有民主自由的價值，在文化、經濟上也有密切的交流，更重要的是，每當彼此遇到困難，兩國總是在第一時間互相給予對方關懷及鼓勵，「相信大家都可以感受到台灣與日本如同家人般的深厚友誼」，「也期盼台日友誼越來越緊密」。

副總統賴清德則提到，根據我國駐日本代表處最新民意調查，有將近8成日本民眾對台灣感到親近，而日本台灣交流協會調查結果也顯示，高達8成台灣民眾對日本也具有親近感，這是各行各業、各個領域長年累積的結果，他期盼在就任總統後，能在現有的基礎上，持續加強台日各面向的合作，創造雙贏。