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變態代課老師在教室看A片　小學生看到「一堆人裸體」當場嚇哭

教室,學校。（示意圖／達志影像）

▲代課老師竟然在小學生面前看A片。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國加州小學傳出一名代課老師竟然在教室內，用手機觀看成人內容，把多名學生嚇哭，其中一名小學生的家長發現後，氣得向學校投訴，才讓代課老師的誇張行為曝光。

事件16日發生在西科維納市(West Covina)當地小學Cameron Elementary，一名學生家長向學校投訴，就讀小學的兒子哭著打電話給他，他想知道兒子為什麼會哭。校方人員接到投訴後前往事發教室查看，結果發現多名學生躲在角落哭泣。

一名家長向當地媒體表示，他的孩子告訴他，發現老師的手機裡面有「裸體的人」，即使多名學生覺得不舒服、躲在角落哭泣，老師也完全不理，還不讓學生去廁所。

校長弗洛雷斯(Emy Flores)在聲明中表示，校方人員接到家長通知後，立即前往現場處理與孩子們在一起，並且強制該名老師離開教室，不得再返回校園，後來也有為心靈受創的孩子們安排輔導課程。

誇張事件引發一群憤怒家長在校門口抗議，要求要逮捕那名代課老師。警方表示，他們目前尚未接到報案，希望家長們能夠保持冷靜，「我們正在努力確保所有社區人員的福祉，尤其是孩子們的安全」，案件正在調查中。

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