女兒帶男友回家「房門上鎖」　媽媽放大絕把門鋸爛！影片瘋傳

▲ 媽媽找兄弟來鋸開女兒的房門。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名母親要求她10幾歲的女兒，帶男友回家時不可以將房間門鎖上，女兒卻不聽話，令她決定採取非常手段，直接將門板鋸開，影片在網路上曝光後引發熱議。

根據《每日郵報》，TikTok帳號@itsgoneviral日前上傳這段影片，一名英國母親分享，「女兒問我能不能帶男友回家，我說好，但條件是要把門開著，永遠不上鎖。她剛剛跟她男友一起回來，但門鎖起來了！所以我帶我兄弟來了！」

只見她的兄弟亮出手上的電鋸，兩人一起上樓到女兒的房門前，敲門後問她女兒，「門為什麼上鎖了？蛤？」房間裡的少女聽見電鋸聲驚恐問道，「你們在幹麼？我是不會開門的！」這時她的叔叔便拿電鋸開始鋸開門板。

儘管少女後來開口求饒，「我要開門了！！」但這時她叔叔已經在門板上半部鋸出一個長方形開口，探頭對房間裡的小情侶說，「我們告訴過妳，帶男友回來的時候不要鎖門，不是嗎？別碰我外甥女，你這個小混蛋！」少女的母親還在一旁幫腔喊道，「進去抓住他！」少女氣得大喊滾開，但兩人卻笑得十分開心。

這段影片在網路上掀起討論，有網友贊同這名母親的作法，「門比搞出人命便宜」、「這世界需要更多有兄弟的媽媽」、「去別人家就要遵守別人家的規矩」。

但也有人對此感到震驚，「這是虐待，有一天你會感到困惑，為什麼你的孩子都不來看你」、「這很聰明，然後他們就會在車上偷偷來」、「和孩子保持親近，不要讓他們對你有秘密」。