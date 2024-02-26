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半裸女遭勒頸「頭下腳上拖進電梯」　施暴影片瘋傳！恐怖男友落網

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿根廷發生一起恐怖事件，網路瘋傳一段半裸女子遭男友勒住頸部，頭下腳上被拖行進電梯的監視器畫面，引發高度關注，卻沒有人報案，警方挨家挨戶找遍公寓房間，終於在案發48小時後解救受害者，並將男子逮捕。

《每日郵報》報導，這段監視器畫面本月17日在網路上曝光，一名33歲女子在巴塔哥尼亞沿海城市馬德林港（Puerto Madryn）遭39歲男友施暴，影片中可見，這對男女從進到公寓時就明顯起爭執，男子用力將女友推進大樓，關上玻璃門後面對面爭吵。

接著男子竟以手臂勒住女友頸部，用力推著她向前走，女子一度雙腳懸空，拖鞋都被甩開。電梯門口的監視器接著拍下女子頭下腳上，臉朝地面遭男友拖進電梯的畫面，且這時她的上衣已經被掀到肩膀，下身只剩一條丁字褲，全身幾乎半裸。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 女子遭男友施暴，被勒頸後強行拖進電梯。（圖／翻攝自X）

影片迅速在社群平台上瘋傳，但執法部門消息人士說明，沒有任何人就這起事件向警方報案，幸運的是這棟公寓很有名，警方逐間搜索，在影片曝光數小時後找到這對男女的租屋處，當時女子已經和男友單獨被關在屋內48小時。

然而，女子起初並不願意配合，看起來十分緊張，什麼都不想說，也不想舉報男友，所幸後來同意前往警局和檢察官辦公室，接受當局協助以確保生命安全。

警方在房間內搜出一把9mm口徑的槍枝和彈藥，將女子的男友依槍枝威脅、性虐及謀殺未遂罪嫌逮捕，在調查完成以前將預防性拘留1個月。

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