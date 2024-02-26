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虎航「桃園－富國島」4月開航！單程3299元起　明上午10時搶票

▲台灣虎航並未提高董監酬勞。（圖／台虎提供）

▲台灣虎航桃園-富國島航線明開賣，優惠價3299元起。（圖／台虎提供）

生活中心／台北報導

看好越南旅遊市場潛力，台灣虎航宣布將於今年4月2日開航桃園-富國島航線，直抵越南最熱門度假島嶼天堂，每周二、四、六桃園起飛，明（27日）上午10時開賣3299元起促銷機票，計畫出國旅客不要錯過。

台灣虎航去年12月首度插旗越南，開航桃園-峴港航線在市場受到熱烈迴響，今宣布再增航桃園-富國島航線。虎航表示，富國島不僅是越南最大島嶼，也是越南唯一免簽證地區，其豐富旅遊資源與免簽證便利性，成為東南亞海島旅遊新興景點。

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虎航表示，桃園-富國島航線開航初期每週營運三班，去程航班編號IT557，每周二、四、六下午14:40自桃園國際機場起飛；回程航班編號IT558，每周二、四、六下午18:25自富國國際機場起飛。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於明天上午10時起至後天（28日）晚間23:59推出單程未稅3299起的開賣促銷價，搭乘日期為今年4月2日起至5月18日。

虎航指出，富國島景色碧海藍天，還有各式各樣遊樂設施，並建有全世界最長跨海纜車的太陽世界香島自然公園、珍珠奇幻樂園、珍珠野生動物園、富國島大世界等各種娛樂設施，大人與小孩都可以在這裡享受愉悅時光。

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