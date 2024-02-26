發大財！哥倫比亞開挖「18世紀沉船寶藏」　金幣綠寶石價值6300億

▲哥倫比亞打算從300年歷史的西班牙沉船，打撈價值連城的金幣與綠寶石。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

南美洲國家哥倫比亞曾於2015年發現一艘沉船，該艘沉船是西班牙殖民時期的「聖荷西大帆船」（San Jose galleon），不僅具有300多年以上的歷史，船上更承載著大量金幣、銀幣、綠寶石，換算今日價值約達新台幣6300多億元。哥國政府宣布，今年4月起將派機器人潛入600公尺深的海底挖掘寶藏，且不打算與民間合作。

根據澳媒ABC，哥倫比亞政府日前宣布將展開一場海底探險，從西班牙殖民時期的帆船聖荷西號中，透過派遣一台水下機器人的方式，移出一些「價值難以估算」的貴重物品，包括金幣、銀幣、綠寶石，將從今年4至5月投入打撈行動，預計耗資450萬美元（約新台幣1億3830萬元）以上。

哥倫比亞文化部長柯雷亞（Juan David Correa）表示，「自從發現該艘沉船的7年以後，終於計畫派遣一台水下機器人收回船上價值數十億美元的財寶，機器人會在深達600公尺的地方工作，以提取陶器、木片、貝殼等文物。」

柯雷亞強調，打撈過程並不會損壞船體。

海軍研究員查迪德（Alexandra Chadid）上尉表示，自從該艘西班牙帆船沉入海底後，至今300多年來船上大部份的物品恐怕已經歷「物理和化學變化」，因此從水下拉出時可能會因此分解。

「聖荷西大帆船」原本隸屬於西班牙皇族，1708年原本正打算從新大陸返回西班牙，將載滿200噸金幣、翡翠箱等寶藏送給西班牙國王菲利普五世，未料卻在哥倫比亞西北部加勒比海沿岸城鎮卡塔赫納慘遭英國海軍擊沉，船上600多人大多喪命，只剩下數人能夠生還。

▲掛著哥倫比亞國旗的科學船ARC CARIBE，在哥倫比亞卡塔赫納負責探索西班牙沉船。（圖／路透）

不過船上價值連城的寶藏究竟歸屬是誰，卻引發爭論。西班牙堅持應該得到這些寶藏，因為這些寶藏來自西班牙沉船；玻利維亞的原住民領袖則表示，祖先當年慘遭奴役，因此有權獲得部分財產分配；至於美國打撈公司Sea Search Armada則聲稱早在1982年便得知沉船位置，目前正在聯合國常設仲裁法院和哥國進行訴訟，要求哥國支付100億美元。

對此，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）引領的政府強調，哥國希望能使用自己國家的資源來恢復這艘沉船，並確保所有權，因此打撈工作並不打算與民間企業合作。