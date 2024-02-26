挪威郵輪爆「100人集體腹瀉」15人嚴重隔離中　這國下令不准進港

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挪威郵輪爆「百人集體腹瀉」15人隔離中　模里西斯下令不准進港

▲▼ 挪威郵輪「挪威之晨號」（Norwegian Dawn）。（圖／路透）

▲挪威郵輪「挪威之晨號」部分乘客出現腹瀉症狀。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

挪威郵輪「挪威之晨號」（Norwegian Dawn）25日驚傳約有100人出現腹瀉等症狀，另有15人病情嚴重已被隔離。這艘郵輪目前停靠在模里西斯（Mauritius）首都路易港外，當局表示因存在健康風險，已針對15名隔離者進行採檢，檢驗結果將在48小時內出爐，預計27日才會開放下船。

路透、彭博報導，郵輪挪威之晨號船上載有2184名乘客與1026名船員，13日自南非首都開普敦（Cape Town）啟程，展開為期12天的航程，但因傳出集體腹瀉事件，取消留尼旺島（Reunion Island）行程提前1天抵達路易港。郵輪公司證實，這趟航程有部分乘客出現輕微腸胃症狀。外傳這些症狀包括腹瀉、嘔吐等。

模里西斯衛生部發言人透露，船上約有100人出現腹瀉症狀後康復，另外15人症狀較為複雜，目前正在接受隔離。模里西斯港務局25日透過聲明表示，因存在健康風險，已從15名隔離者身上採集樣本，檢驗結果將在48小時內出爐。

由於上述狀況發生，挪威之晨號船上的乘客現階段暫時無法下船，準備登船的乘客也暫時無法上船，模里西斯政府把郵輪下船、登船的時間延後至27日。屆時船上約有2000名乘客會下船結束郵輪行程，另有2279人接著登船展開郵輪之旅。

模里西斯也說明，挪威之晨號不被允許停靠路易港，相關人員若要登船，須乘坐小船前往郵輪。

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