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前電競選手車禍「躺急診8小時」沒人理！　南韓醫院告急撐不過10天

▲▼ 南韓住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP）

▲ 南韓住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓醫界為抗議醫學院擴大招生政策，罷工近一周已有逾萬名實習醫師請辭，人力吃緊使醫院大亂，醫療量能恐怕撐不過10天。一名前電競選手日前發生車禍送醫，卻因醫院沒有醫師，足足等待8小時，打電話到30家醫院急診室才有人為他醫治。

綜合《紐西斯新聞社》等韓媒，南韓前《鬥陣特攻》職業電競選手柳濟鴻（류제홍）的YouTube頻道21日發出公告，稱他因車禍接受手術，正在恢復中。

後來友人金道賢（김도현，音譯）開直播透露，柳濟鴻20日半夜發生車禍，「傷得有點嚴重，凌晨約2點到3點被送往急診室，但卻沒有醫生，打了20到30家醫院的電話，幾乎都說沒有醫生。」

友人稱他一路等到上午10點才進手術房開刀，整夜都沒睡，「聽說如果沒有及時治療，一不小心可能危及性命」。所幸他目前並無生命危險，23日也在IG發文報平安，感謝外界關心。

▲▼ 南韓住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP）

▲ 愈來愈多病患因延遲就醫受害。（圖／CFP）

南韓保健福祉部26日公布最新統計，對100家主要教學醫院進行書面檢查結果顯示，截至23日晚間7時已有10034名住院醫師遞交辭呈，占整體人數的80.5%。

這100家醫院的住院醫師約占全國逾1萬3千人中的95%，請辭的醫師辭呈皆未被受理。其中約9006人罷工，占比約72.3%。

首爾大學醫學院、醫院教授組成的緊急對策委員會23日便曾聲明警告，若周末2天政府和醫界協商沒有進展，依照目前醫院診療狀況，「10天都撐不過」，希望政府明確表明對話意願。

南韓行政安全部部長李祥敏26日則在中央災難安全對策本部會議上，向罷工的醫師發出最後通牒，「請正視目前情況的嚴重性，最後一次呼籲，若在29日以前回到醫院工作崗位，將不追究過往的責任」，但至3月仍未復工者將面臨吊扣執照、調查或起訴。

李祥敏坦言，儘管採取投入替代人力、擴大護理師業務範圍等應對措施，「要填補住院醫師的空位仍有極限。各位離開後醫院充滿不安與憂慮，希望你們能夠回到自己不分晝夜用血汗守護的現場，為了更好的醫療環境進行對話。」

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