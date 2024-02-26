印度恐怖分屍！70歲婦被塞塑膠桶「缺手臂雙腿」　居民聞惡臭報案

▲印度南部大城邦加羅爾發生70歲婦人分屍命案。（示意圖，與本文當事人無關／CFP）

記者張寧倢／編譯

印度邦加羅爾（Bengaluru）警方表示，當地一名70歲年長婦人遭到殺害分屍，遺體被裝進桶子裡並棄置空地，直到飄散出難聞臭味後才被居民發現因而報案。警方表示，婦人平時和她女兒以及2、3名親戚住在同個社區，她被截斷的手臂與腿部至今尚未尋獲。

根據NDTV等印度媒體報導，邦加羅爾KR Puram地區發生分屍命案，70歲的蘇麗拉瑪（Sushilamma）遺體被裝在一個小塑膠桶裡，棄置於廢棄房屋的一塊空地上。附近居民聞到屍臭後於25日報警，稱他們以前傾倒垃圾的地方飄散出一股難聞氣味。

印度警方在現場一共尋獲6塊遺骸，手臂與雙腿部分卻未能找回，法醫部門的小組從現場採集了證據樣本，警方後續逮捕了一名男性嫌犯，男嫌就住在距離棄屍現場僅幾間房子遠的地方。目前警方仍在持續尋找剩餘遺骸並積極盤問嫌犯。

報導指出，死者蘇麗拉瑪獨自住在一戶公寓住房，而她的女兒以及正在念大學的孫女則住在隔壁戶。一名警官補充，受害人的其他親戚也都住在附近，並推測凶殺案可能是前一天24日發生的，警方將盡力以最快速度查出幕後真凶。