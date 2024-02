特斯拉員工棄單4000個派害賠50萬！　馬斯克開口後結局反轉

▲加州一間小型烘焙坊遭特斯拉棄單,馬斯克親自回應。(左圖/翻攝Instagram@thegivingpies;右圖/路透社)



記者張靖榕/綜合外電報導

電動車大廠特斯拉(Tesla)被爆料,日前向美國加州一間麵包店下訂4000個派,卻臨時在店家出貨前棄單,導致店家損失多達1.6萬美元(約新台幣50.5萬元)。消息曝光後,特斯拉遭輿論撻伐,執行長馬斯克也親自發文回覆,會盡力妥善處理這件事;消息在網上傳開後,許多客人開始光顧該間麵包店,店裡盛況空前。

綜合外電報導,加州「The Giving Pies」麵包店老闆沃漢吉(Voahangy Rasetarinera)控訴,特斯拉旗下公司14日情人節當天向她下定2000個迷你派,在那之後她必須多次向特斯拉追討訂單的款項,好讓她能付錢支付原料和人力成本。

沃漢吉說到了15日,特斯拉一名代表羅拉(Laura)聯繫她,先是為遲付款項道歉,同時又追加了2000個派,並且向她保證「錢不是問題」。沃漢吉說她和團隊們努力超時工作趕訂單,但特斯拉卻對他們寄去的多張發票支付款項的要求置之不理。隔天,羅拉直接傳訊給她說,他們已經不需要派了。

Just hearing about this. Will make things good with the bakery.



People should always be able to count on Tesla trying its best.