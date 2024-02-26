台男曼谷遭3槍爆頭！疑兇嫌「開車棄屍」畫面曝　現場驚見腦部殘骸

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）附近發現一名台灣男性遺體，身中3槍遭人棄於一家廢棄餐廳，現場還發現腦部殘骸，死狀悽慘。兇嫌目前尚未落網，但監視器拍下案發前有一輛可疑的紅色轎車，在附近徘徊後曾短暫停在餐廳門口，疑似就是在尋找地點棄屍。

綜合《曼谷郵報》及《泰國頭條新聞》，這名台灣男子25日被發現陳屍於機場附近一家已停業的餐廳內，警方當天中午接獲報案趕到，研判他死亡已有5小時，並在商家前方發現一雙黑色手套和人體腦部殘骸，地上除了屍體被拖曳留下的血跡，還有多處流柱和噴濺狀血跡。

泰國當局調查確認，死者是44歲的台灣人Shih Mou, Chiang，因搶劫與持有槍械在台被發布逮捕令，逃亡泰國。據報導，警方還在現場找到半公斤重的毒品K他命。台灣刑事局已證實其身分為在逃通緝犯石茂強，2月初涉嫌犯下強盜案件。

▲ 遺體被發現的廢棄商家及疑似用來棄屍的紅色轎車。（圖／翻攝自YouTube）

監視器畫面顯示，當天上午7點半有一輛紅色馬自達轎車，在附近道路末端繞了幾圈，疑似在尋覓棄屍地點，最後向屍體被發現的商店駛去，在門口倒車，也就是腦部殘骸和血跡被發現的位置，不久後開離現場。

死者被發現時臉部朝上，頭部左側有2處槍傷，右側則有1處，穿著印有ASPA字樣的黑色上衣、牛仔褲和白襪子，現場未發現鞋子。他的身體、手臂和臀部都有紋身，右手小指和左手中指戴有戒指，身上攜帶3181泰銖現金（約新台幣2800元），但沒有身分證明文件。

報案的是一名機場清潔工人，帶著食物打算到附近吃飯，路過卻發現商家內有一具屍體。警方趕到後隨即封鎖現場，防止無關人員進入，以便法醫及護理人員調查。