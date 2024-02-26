美男在以色列使館前自焚！自稱「美國空軍現役」　喊解放巴勒斯坦

Man sets himself on fire in front of the Israeli embassy in DC



Allegedly he is a member of the US Air Force and shouted that he will “no longer be complicit with genocide” and repeatedly yelled “Free Palestine” after ignition



He is currently in critical condition at a hospital pic.twitter.com/Eg9YcwDKgX — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) February 25, 2024

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進武裝組織「哈瑪斯」去年10月突襲以色列後，以軍便針對加薩走廊實施空襲、地面作戰行動，誓言剿滅哈瑪斯，引起國際社會非議，至今造成超過3萬名巴勒斯坦人喪命。不過，一名自稱美國空軍現役的男子，卻於稍早在以色列駐美使館前引火自焚，目前傷勢極為嚴重。

根據《衛報》，一名自稱是美國空軍現役的男子，選擇在華府以色列駐美國大使館前的國際大道上引火自焚，華府緊急消防局旋即出動救援，在1分鐘後撲滅火勢。大都會警察局於當地時間25日證實，儘管該名男子已經被送往附近醫院治療，但卻因為嚴重燒傷而未能脫離死亡風險。

警方透露，當時他們還召集了一個防爆小組到現場支援，因為他們發現一輛可疑的車輛，不過之後證實並沒有發現任何爆裂物等危險物質。以色列駐美大使館表示，大使館內的工作人員並沒有因此事受傷。

從社群網路流傳的影片可以看到，該名身著軍服的男子將火勢引到自己的身上燃燒，過程中他高聲呼喊「解放巴勒斯坦」（Free Palestine），還自稱是美國空軍的現役成員。

對此，美國空軍發言人表示，他們目前尚未確認該名男子的身分。

▲美國一名自稱空軍現役的男子在華府以色列駐美大使館前自焚，被緊急送醫搶救。（圖／翻攝自X）

報導指出，位於華府的以色列駐美國大使館，從過去至今都是親巴勒斯坦示威者的抗議據點，他們呼籲以色列能在加薩走廊停火，加薩當地死亡人數在本周已經超過3萬人。

根據加薩衛生當局的數據，從去年10月至今，以色列在加薩走廊的打擊行動已經造成2萬9692名巴勒斯坦人慘死，其中高達3分之2是婦女與兒童，另外還有6萬9879人受傷。

另外，去年12月在亞特蘭大以色列駐美領事館外，也曾有一名抗議者自焚，導致該名抗議者和另一名警衛因為燒傷而送醫。

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