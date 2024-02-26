2200萬人超大城市鬧水荒！　4原因形成「缺水螺旋」

▲墨西哥城缺水。（示意圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

擁有將近2200萬人口、全球人口數一數二的大城市墨西哥城，正面臨著罕見而且嚴重的缺水危機，許多人家已經提著各式大小容器到街頭裝水，這樣的現象持續了3個月，很快地，就會連乾淨用水都沒有了。

CNN報導，墨西哥城特拉爾潘區（Tlalpan）缺水情況並非罕見，但當地居民都表示「這次感覺不一樣」。現在該城市正面臨嚴重缺水危機，而並非單一現象造成這種情況，而是包括地理環境、災難式的城市開發、工廠排放重汙染，再在氣候變遷的催化下，形成的極端處。

墨西哥國立自治大學 (UNAM) 大氣科學家薩爾緬托（Christian Domínguez Sarmiento）表示，多個地區已經受缺水之苦長達好幾周，雨季還要大約4個月才會來臨。

墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）表示當局已著手處理相關問題。墨西哥市長瓜達拉瑪（Martí Batres Guadarrama）則表示關於墨西哥城將情況並沒有像政治對手所說的那麼糟。

不過許多專家都警告，這是個不斷升級的危機，若全城都以同樣的方式生活下去的話，墨西哥城可能會在雨季來臨前完全斷失水源。