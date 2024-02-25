台男疑在泰國遭槍殺！中3槍陳屍機場旁　手上有「羅」字刺青

記者柯振中／綜合報導

泰國蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）禁區25日發現一具男性遺體，遺體頭部有3個彈孔，疑似曾遭槍擊。事後有人指認，這名死者是台灣人，目前當地警方正在尋找死者的親屬，詳細案發原因仍待釐清。

根據泰國媒體報導，當地警方25日接獲通報，得知蘇凡納布機場的廢棄餐廳內，有一具男性遺體，於是立即組織前往調查，並且拉起封鎖線。

警方初步調查後發現，男性死者的頭部有不明槍傷，出現了3個彈孔，餐廳後方還有腦部碎片、血跡，男性死者似乎是遭到槍殺以後，再被拖進建築物內。

▲▼泰國槍擊命案，死者的手上有「羅」字刺青，疑似是台人在泰遭槍殺。（圖／翻攝臉書／ข่าวสารเมืองปราการ v2）



警方表示，目前尚不清楚犯案動機、兇手的身分，不過從芭達雅某刺青店得知消息，死者疑似是台灣人，生前曾光顧這間刺青店。

從照片中可以看見，死者身上有許多不同的刺青，手臂上還有一個繁體的「羅」字，遺體上也沾染了許多血跡。警方說明，現在正在透過各種管道，聯繫死者的親屬、朋友，希望外界可以多加幫忙。此外，警方根據線索追查，目前已鎖定可以車輛，正在查緝當中。

根據《三立新聞網》報導，我國刑事局表示，有接到駐泰聯國關的通報，目前訊息不多，詳情仍在釐清。