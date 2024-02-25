30年最強風暴！記者連線竟遭「飛魚打臉」倒地　下秒爆出魔性尖叫

▲挪威記者在海邊播報時，被「天外飛魚」重擊倒地。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

挪威面臨30年最強風暴，境內多地被時速100英里（約時速161公里）的強風襲擊。一名氣象記者在海邊連線播報時，竟被「天外飛魚」重擊臉部，當場倒臥沙灘上，下秒又遭浪花浸濕全身，被嚇到發出魔性尖叫聲。

根據影片，記者強忍嚴酷低溫與狂風，在海邊講述著天氣狀況，卻被不知從何而來的「一尾大魚」打中臉部，發出扎實渾厚的「肉聲」。

他被擊中後，踉蹌跌倒在地，都還沒意識到發生什麼事，就被席捲而來的海水浸濕，甚至整個人被往後捲走一段距離，嚇得發出戲劇性尖叫。不過，在確定平安無事後，立刻爆出歇斯底里的笑聲，旁邊攝影團隊也跟著大笑。

A reporter takes a fish to the face before being nearly swept away by a large wave during a storm in Norway. pic.twitter.com/02yys59swg — AccuWeather (@accuweather) February 23, 2024

紐約郵報等外媒報導，這起事件發生於本月初，但23日起才開始在網路上瘋傳。影片中的記者任職於挪威媒體「方舟傳媒」（Ark Media），被「飛魚打臉」的地點則是挪威西部的克里斯蒂安松（Kristiansund）海邊。

許多網友都對記者曲折離奇的遭遇感到心疼又好笑，也有不少人根據其反應研判，這一切可能都是攝影團隊惡作劇的結果。另一些人則趁機指出，記者明明可以在安全環境播報，卻總被要求在天氣惡劣、甚至災害來臨時外出連線，實在不太合理。