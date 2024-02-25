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SpaceX將停止台灣使用星盾！美眾議院致函馬斯克　開通美軍使用權限

▲▼美國眾議員蓋拉格到立院拜會立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲美國眾議員蓋拉格才於不久前到立院拜會立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅翊宬／綜合報導

美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」於當地時間24日致函給特斯拉執行長馬克隆，要求SpaceX必須開放讓駐台美軍使用「星盾」（Starshield）軍事通訊衛星服務的權限，否則有可能會違反與美國國防部之間的合約，因為最近有消息顯示，SpaceX提供的衛星寬頻服務在台灣本土宣告停用，西太平洋美國軍人正面臨風險。

根據美媒CNBC，美國共和黨重量級聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）署名寫信給馬斯克，身為眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席的他不久前曾率代表團訪台，獲得我國現任總統蔡英文、總統當選人賴清德等官員接見，來台訪問時他才得知，原來駐守在台灣本土與附近的美軍並無法使用SpaceX提供的星盾軍事通訊衛星服務。

原因是，星盾在台灣境內和周邊地區所提供的服務已非活動狀態。

蓋拉格在信中寫道，「然而，我訪台後得知，SpaceX正在停止向台灣境內和周邊地區提供星盾軍事通訊衛星服務，一旦SpaceX不向駐守在台灣的美軍提供星盾服務，則很有可能違反美國五角大廈的合約義務。」

▲▼副總統賴清德接見「美國聯邦眾議院『美國與中國共產黨戰略競爭』特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）訪問團。（圖／總統府提供）

▲我國副總統賴清德接見蓋拉格率領的訪問團。（圖／總統府提供）

蓋拉格在信中提到，他從來自多方的消息中得知，駐守在台灣的美軍無法使用星盾服務，因此他要求馬斯克必須在3月8日之前向眾議院提供一份SpaceX在台灣的營運簡報。

信中也提及美軍面臨到的生命危險，「在中共對台灣進行軍事侵略的情況下，西太平洋的美國軍人將面臨嚴重風險。因此，確保在台灣及周邊地區的美國軍事人員擁有強大通訊網路，對於守護美國在印太地區的利益上至關重要。」

報導指出，其實特斯拉的成功與否取決於與北京當局維持良好的商務關係，因此這也促使馬斯克與中國維持密切的關係，因為儘管美中關係緊張情勢升溫，但特斯拉在中國上海仍有工廠，而馬斯克去年9月更在發言中談及支持中國對台灣的統一，舉夏威夷與美國為例，認為台灣屬於中國神聖而不可分割的一部分，慘遭台灣官員抨擊。

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